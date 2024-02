Mauricio Soria tras victoria en Libertadores: “Nos queda mucho trabajo por delante”

Mauricio Soria, director técnico de Aurora, brindó una conferencia de prensa luego del triunfo sobre Melgar de Perú (1-0) por la primera fase de la Copa Libertadores 2024.



El estratega cochabambino no ocultó su felicidad por la obtención de los tres puntos, sin embargo aseguró que su equipo debe mejorar en varios aspectos.



“Hemos ganado un partido importante. De pronto nos queda mucho trabajo por delante, creo que el equipo tiene que corregir varias cosas para consolidar la clasificación”, indicó.



“Tuvimos poco juego, no pudimos realizar el juego que normalmente nos gusta hacer. Hay partidos que se ganan y el desarrollo no es el más óptimo”, añadió.



Además, Soria expresó su molestia con las autoridades de Cochabamba, ya que no dejaron que Aurora se entrene en el Félix Capriles antes de este partido.



“No nos dejaron pisar el Félix Capriles para poder entrenar por lo menos, eso nos complica un poco. Al igual que Melgar hemos jugado de visitante esta noche (jueves)”.



Aurora buscará su clasificación a la segunda fase del torneo el próximo miércoles 14 de febrero, cuando visite a Melgar en la revancha.



Este encuentro está pactado para las 20:30 HB, en el estadio Monumental de la UNSA de Arequipa.



Un empate por cualquier resultado le bastará al cuadro celeste para avanzar de ronda.