Real Tomayapo – Always Ready: ¿La protesta de los futbolistas se ‘romperá’ en Tarija?

Escucha esta nota aquí

La decisión más difícil de la jornada la tienen los futbolistas de Always Ready, ya que siempre han apoyado a la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol), pero también existe una advertencia de su presidente, Andrés Costa. Se deben enfrentar este jueves (20:00) a Real Tomayapo, en el estadio IV Centenario de Tarija.

“En club nos cumple económicamente y el presidente de la FBF (Fernando Costa) es el dueño, así que la mayoría quiere jugar, pero también esperaremos ver qué hacen los jugadores de Tomayapo”, aseguró un futbolista del millonario que prefirió no ser identificado.

Costa, el titular de la institución que representa a El Alto, relató a Página Siete que sostuvo una reunión con sus jugadores el martes y que le dijeron que jugarán, si le decían lo contrario alistaría un equipo juvenil. “Ellos (jugadores) saben de lo que somos capaces de hacer si faltan a su palabra. Sabemos que la tienen y disputarán el partido como se debe”, advirtió el dirigente.

¿Qué dicen los rivales? Los integrantes del plantel mendeño están indecisos e igual esperarán a que llegue la hora del partido para asumir una decisión definitiva, pues, si bien ayer conversaron con la titular del club, Danitza Soliz, quisieran apoyar a su gremio. “Cuando se ponen de acuerdo las dos partes es más sencillo, pero en este caso creo que ellos (los jugadores de Always Ready) no estarán con no disputarlo”, aseguró una fuente de vestuario del cuadro tarijeño.

La dirigencia del recién ascendido tiene lista la logística para el duelo que marcará su debut absoluto en el profesionalismo. Las entradas se venden desde hace un día; los precios son Bs 20 (curva norte), Bs 30 (curva sur), Bs 30 (general), Bs 40 (preferencia) y Bs 50 (VIP).

Un panorama diferente

A las 15:00, en el estadio Félix Capriles de Cochabamba, Aurora y Royal Pari tiene que medirse, por la primera fecha del torneo boliviano. ¿Se jugará? La dirigencia del local tomó sus recaudos y tiene listo a su equipo juvenil, en caso de que los titulares se nieguen a disputar el duelo.

“La situación es complicada, nuestro club nos cumple con todo lo establecido, pero también queremos ser solidarios con nuestros compañeros y apoyar a nuestro gremio, que busca la eliminación del Tribunal de Apelaciones o conformar uno equilibrado”, dijo a DIEZ un jugador del conjunto inmobiliario.

La tuvieron más fácil

Los jugadores de Bolívar y Real Potosí no estuvieron en medio de la protesta, ya que su partido será reprogramado porque la academia jugó por Copa Libertadores el martes.