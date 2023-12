25 personalidades que murieron en 2023

Getty Images Matthew Perry murió el 28 de octubre.

En 2023 perdimos a uno de los protagonistas de una de las series de televisión más exitosas de la historia, a una cantante cuya carrera duró cinco décadas y a un artista colombiano que dejó su huella en algunos de los museos más importantes del mundo.

A continuación, BBC Mundo rinde homenaje a 25 personalidades que ya no están con nosotros.

BBC

1. Lisa Marie Presley

12 de enero, 54 años

Getty Images Lisa Marie Presley en una imagen de 2015.

Nacida en 1968 en Memphis, Lisa Marie pasó toda su vida bajo los focos, siguiendo los pasos de su padre en el mundo de la música como cantante y compositora, aunque con éxito desigual.

Cuando Elvis Presley murió de una arritmia cardíaca el 16 de agosto de 1977, Lisa Marie se convirtió en la única heredera de su enorme patrimonio.

Ocupó numerosas portadas por sus cuatro matrimonios, en especial con sus bodas con la leyenda del pop Michael Jackson y el actor Nicholas Cage.

En un ensayo publicado el pasado mes de agosto en la revista People, Presley aseguró que se culpaba cada día por la muerte de su hijo.

2. Gina Lollobrigida

16 de enero, 95 años

Getty Images Gina Lollobrigida nos dejó el 16 de enero.

Fue una de las mayores estrellas del cine europeo de las décadas de 1950 y 1960.

Su belleza física le abrió las puertas y también le causó dolores de cabeza. Así, en 1947 participó en el concurso Miss Italia, donde quedó en tercer lugar y una fotografía suya hizo que el controvertido empresario estadounidense Howard Hughes se obsesionara con ella y le propusiera matrimonio en varias ocasiones.

A menudo descrita como "la mujer más hermosa del mundo", Lollobrigida participó en éxitos cinematográficos como "Espadas cruzadas", "El Jorobado de Notre Dame" o "Salomón y la reina de Saba", en los que compartió cartel con leyendas como Errol Flynn, Humphrey Bogart, Frank Sinatra y Rock Hudson.

3. David Crosby

18 de enero, 81 años

Getty Images David Crosby tenía 81 años cuando murió.

Crosby, nacido en Los Ángeles, ayudó a formar dos bandas importantes en la década de 1960: The Byrds y Crosby, Stills and Nash. Se dio a conocer por su forma de tocar la guitarra y sus armonías vocales.

Logró la rara hazaña de ser incluido dos veces en el venerado Salón de la Fama del Rock and Roll.

Destacaba por su política contracultural y su característico bigote, así como por su maestría musical. Tuvo una carrera de seis décadas que culminó con su último álbum, For Free, lanzado en 2021.

4. Paco Rabanne

3 de febrero, 88 años

Getty Images Paco Rabanne fue uno de los referentes del mundo de la moda.

Rabanne alcanzó la fama mundial con sus prendas futuristas hechas con materiales inusuales como el metal o el plástico.

Nació en el seno de una familia militar en el País Vasco, en el norte de España, cerca de la ciudad de San Sebastián.

Su primera fragancia, Calandre, todavía está disponible en las tiendas y Lady Million -en su característico frasco dorado- se mantiene firmemente en el mercado hasta hoy en día.

5. Raquel Welch

15 de febrero, 82 años

Getty Images Raquel Welch murió el 15 de febrero.

Nacida en Chicago en 1940, Welch se convirtió en un símbolo sexual en la década de 1960.

La carrera artística de Welch -que se extendió por cinco décadas- incluyó más de 30 películas y 50 series de televisión.

Se dio a conocer por sus papeles en Fantastic Voyage y "Un millón de años antes de Cristo", ambas estrenadas en 1966.

Ganó un Globo de Oro por su interpretación en "Los tres mosqueteros" (1974).

Fue incluida en la lista de las "100 estrellas más sexys de la historia del cine" de la revista Empire de 1995 y ocupó el puesto número 3 entre "Las 100 estrellas más sexys del siglo XX" de Playboy.

6. Lance Reddick

17 de marzo, 60 años

Getty Images Lance Reddick fue conocido sobre todo por su papel en The Wire.

El estadounidense Reddick participó en más de una docena de películas y series durante sus 25 años de carrera como actor.

En John Wick interpretó el papel de Charon, el conserje del hotel Continental, un centro clandestino de la delincuencia neoyorquina.

Apareció en la película original y en sus tres secuelas.

El actor además fue conocido por su papel de Cedric Daniels, teniente de la policía de Baltimore, en The Wire, serie de culto que se emitió de 2002 a 2008.

7. Xabier López Rodríguez, “Chabelo”

25 de marzo, 88 años

Getty Images Xavier López Rodríguez interpretó el personaje de Chabelo desde la década de 1950.

Todos los domingos en la mañana, durante casi cinco décadas, millones de familias mexicanas se sentaban frente a sus televisores para ver a Chabelo.

El personaje infantil de pantalón corto y voz aguda era interpretado por el actor, presentador y comediante mexicano Xavier López Rodríguez.

Su programa de concurso "En familia con Chabelo" salió al aire cada domingo durante casi 50 años y le permitió al artista ser incluido en el Libro Guinness de los Récords en dos ocasiones: por ser el presentador infantil con la carrera más larga y por haber sido el actor que por más tiempo interpretó un mismo personaje,

8. Andrés García

5 de abril, 81 años

Getty Images Andrés García nació en Santo Domingo, pero se hizo famoso en México.

Nacido en República Dominicana, pero de nacionalidad mexicana, García participó en más de 100 novelas y películas, entre las que destacan "Chanoc", "Asesino nocturno", "El macho biónico" o "Tintorera".

Su físico y su carisma le hicieron destacar como uno de los grandes galanes de la época.

A pesar de su larga trayectoria en el cine, se hizo especialmente popular en televisión donde dio vida a un gran número de personajes de telenovelas.

9. Jerry Springer

27 de abril, 79 años

Getty Images Jerry Springer nació en Londres, pero desarrolló su carrera en EE.UU.

El presentador de televisión estadounidense Jerry Springer era conocido por sus estridentes programas de entrevistas.

El Jerry Springer Show, que fue transmitido por casi tres décadas desde 1991, incluía frecuentemente peleas y sillas voladoras, y mostró los márgenes de la sociedad estadounidense a una audiencia global.

El programa de entrevistas de Springer se convirtió en un símbolo de la televisión vulgar a lo largo de casi 5.000 episodios con sus caóticas confrontaciones, groserías y revelaciones de infidelidad.

10. Tina Turner

24 de mayo, 83 años

Getty Images Tina Turner tuvo una carrera de más de cinco décadas.

Con su voz áspera y unos movimientos frenéticos sobre el escenario, Tina Turner conquistó al público de medio mundo, convirtiéndose en una de las estrellas inolvidables de los años 80 y 90.

Con éxitos como Let's Stay Together, Steamy Windows, Private Dancer, I Don't Wanna Fight y It Takes Two, Turner fue bautizada como la "reina del rock and roll".

También protagonizó la película de 1985 Mad Max Beyond Thunderdome, en la que aparecía otro de sus éxitos, We don't need another hero; y la ópera rock de 1975 Tommy.

11. Astrud Gilberto

5 de junio, 83 años

Getty Images Gilberto no recibió el crédito por ser la voz de la versión en inglés de "La chica de Ipanema".

Astrud Gilberto fue una de las mayores estrellas de Brasil en las décadas de 1960 y 1970, grabó 16 álbumes y colaboró con artistas como Quincy Jones y George Michael.

Su versión "La chica de Ipanema" vendió más de cinco millones de copias y contribuyó a popularizar la bossa nova.

La canción fue un éxito instantáneo y ganó el premio Grammy a la grabación del año.

Gilberto no fue acreditada en la pista (que se lanzó bajo el nombre de Stan Getz y João Gilberto) y solo recibió un pago estándar de US$120 por su actuación.

Pero sirvió como un trampolín para su exitosa carrera en solitario.

12. Silvio Berlusconi

12 de junio, 86 años

Getty Images Silvio Berlusconi fue líder el partido de centro-derecha Forza Italia.

Berlusconi fue un polémico magnate de los medios italianos que se dedicó a la política y se convirtió en el primer ministro de posguerra con más años en el cargo en Italia.

A pesar de los escándalos sexuales y los casos de corrupción, Berlusconi encabezó cuatro gobiernos entre 1994 y 2011.

Dirigió el partido de centro-derecha Forza Italia, que se convirtió en una coalición bajo el mandato de la actual primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

13. Glenda Jackson

15 de junio, 87 años

Getty Images Glenda Jackson se convirtió en estrella internacional de los años 70.

Ganó dos premios Oscar, fue diputada laborista en Reino Unido y musa de uno de los cuentos de Julio Cortázar.

La actriz británica Glenda Jackson se convirtió en una estrella internacional en la década de 1970.

Recibió la estatuilla dorada por "Mujeres enamoradas" (1969) y "Un toque de distinción" (1973), además de ser nominada en otras dos ocasiones. También encarnó a la reina Isabel I en el aclamado drama de la BBC "Elizabeth R.".

14. Sinéad O’Connor

26 de junio, 56 años

Getty Images Sinéad O'Connor murió con 56 años.

Conocida por su poderosa y emotiva voz, Sinéad O'Connor se convirtió en una de las cantautoras irlandesas más exitosas de la historia.

Su mayor éxito fue una versión de 1990 de la canción de Prince Nothing Compares 2 U.

Sus logros musicales a menudo se vieron eclipsados ​​por su franco activismo en temas como el abuso y la religión, y sus luchas personales.

15. Milan Kundera

11 de julio, 94 años

Getty Images Este retrato de Kundera fue tomado en París, en 1982.

Nacido el 1 de abril de 1929, en el seno de una familia acomodada de la República Checa, Kundera escribió poemas y cuentos cortos hasta que en 1967 se publicó su revolucionaria novela "La broma", que relata la vida de varios personajes checos durante el estalinismo, con un estilo cómico e irónico.

Pero fue en Francia, con la publicación en 1984 de su novela "La insoportable levedad del ser", que se cimentó su estatus de estrella de la literatura internacional.

Entre sus obras más famosas también se encuentran "El libro de los amores ridículos" (1978), "La vida está en otra parte" (1972) y "El libro de la risa y el olvido" (1979).

16. Jane Birkin

16 de julio, 76 años

Getty Images Jane Birkin con Serge Gainsbourg.

La estrella anglofrancesa tuvo una estrecha relación personal y artística con el compositor Serge Gainsbourg, con quien grabó el conocido y polémico tema Je t'aime...moi non plus.

También inspiró el popular bolso Birkin de Hermès.

Birkin nació en Londres, pero se hizo famosa cantando en francés y se mudó a Francia en la década de 1970.

Je t'aime... moi non plus se prohibió en la radio en varios países y recibió la condena del Vaticano por su letra abiertamente sexual.

Pese a esto, sirvió para que Birkin se popularizara frente a una nueva audiencia internacional.

17. Tony Bennett

21 de julio, 96 años

Getty Images Tony Bennett

El neoyorquino Bennett era conocido por temas como The Way You Look Tonight, Body and Soul y I Left My Heart in San Francisco.

El cantante colaboró con estrellas tan diversas como Lady Gaga, Aretha Franklin, Amy Winehouse o Frank Sinatra, quien lo llamó "el mejor cantante en el mundo del espectáculo".

Durante su carrera que se extendió durante ocho décadas, Bennett vendió millones de discos y ganó 20 Grammy, incluyendo uno por toda su trayectoria.

18. Mohamed al Fayed

30 de agosto, 94 años

Getty Images Mohamed al Fayed

Fue un empresario nacido en Egipto que surgió de la pobreza hasta convertirse en el dueño de la lujosa tienda por departamentos Harrods, en Londres, y propietario del Fulham FC.

Su hijo Dodi falleció en el accidente de 1997 en el que también murió la princesa Diana. Al Fayed culpó en voz alta a la familia real británica.

Sus afirmaciones fueron desestimadas por un médico forense que las calificó de “completamente carentes de fundamento”.

19. Fernando Botero

15 de septiembre, 91 años

Getty Images Fernando Botero tenía 91 años cuando murió.

Las obras del colombiano Fernando Botero, que han sido subastadas por hasta US$2 millones, dieron la vuelta al mundo: sus cuadros, destacados por personajes de grandes volúmenes, se exhiben en los museos más importantes, y sus esculturas han adornado calles y plazas de grandes capitales, incluidas Madrid, París, Londres y Roma.

Su estética es tan particular que es parte del imaginario colectivo más allá del mundo del arte.

20. Michael Gambon

27 de septiembre, 82 años

Getty Images Michael Gambon interpretó a Dumbledore en seis películas de Harry Potter.

Para la audiencia más joven, el actor británico e irlandés Michael Gambon es recordado como el profesor Albus Dumbledore en seis de las ocho películas de Harry Potter.

Pero en su larga trayectoria se destacan sus apariciones en películas como Fantastic Mr.Fox (“El fantástico Sr. Zorro”) de Wes Anderson, y The Cook, the thief, his wife & her lover (“El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante”) de Peter Greenaway.

En su carrera de más de seis décadas, Gambon también hizo teatro y radio. En 1998 fue nombrado caballero del Imperio Británico por sus servicios a la industria del entretenimiento.

21. Matthew Perry

28 de octubre, 54 años

Getty Images Matthew Perry fue hallado sin vida en su casa.

Perry se hizo mundialmente conocido tras interpretar al bromista Chandler Bing en la comedia Friends.

La serie seguía la vida de seis jóvenes amigos que vivían en la ciudad de Nueva York y se transmitió entre 1994 y 2004.

En su libro de memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing ("Amigos, amantes y la gran cosa terrible"), publicado en 2022, el actor estadounidense relató su lucha de décadas contra su adicción al alcohol y los opioides.

Su abuso de sustancias le ocasionó graves problemas de salud, incluida una hospitalización durante cinco meses en 2018 tras una ruptura de colon.

22. Joan Jara

12 de noviembre, 96 años

Getty Images Joan Jara, a la izquierda, en un homenaje por los 25 años del asesinato de Víctor Jara.

Defensora de los derechos humanos y viuda del cantautor Víctor Jara, Joan nació en Londres el 20 de julio de 1927.

Muy joven llegó a Chile para ser parte del Ballet Nacional Chileno donde interpretaría piezas como solista.

Ya en el país andino, fue profesora de danza y creó la primera carrera de pedagogía en danza infantil en la Universidad de Chile.

Recibió la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda en 2016 y la Medalla Rectoral de la Universidad de Chile en 2018, además del Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales de Chile en 2021.

23. Henry Kissinger

29 de noviembre, 100 años

Getty Images Henry Kissinger fue muy controvertido.

Henry Kissinger fue una figura emblemática de la diplomacia estadounidense durante la década de los años 70.

Como estratega de la política exterior estadounidense durante los turbulentos años 60 y 70 del siglo pasado, Kissinger tuvo un enorme poder.

Su nombre ha sido relacionado con casi todos los grandes acontecimientos de aquellos tiempos, desde la guerra de Vietnam hasta el enfrentamiento de EE.UU. con la Unión Soviética.

Pese a ser un protagonista polémico de la Guerra Fría, en 1973 fue galardonado con el premio Nobel de la Paz.

24. Ryan O'Neal

8 de diciembre, 82 años

Getty Images Ryan O'Neal alcanzó la fama internacional con Love Story.

Comenzó a boxear en la escuela y desarrolló un físico impresionante antes de conseguir pequeños papeles en televisión.

Su carrera pasó rápidamente al estrellato cinematográfico en Love Story.

La película está considerada por el American Film Institute como uno de los 10 mejores filmes románticos de todos los tiempos.

El actor estadounidense se convirtió en uno de los "rompecorazones" más codiciados de Hollywood.

Protagonizó con Barbra Streisand la comedia What's Up, Doc? (1972), así como la comedia dramática Paper Moon (1973), junto a su hija, Tatum O'Neal, y la épica bélica A Bridge Too Far.

25. Lee Sun-kyun

27 de diciembre, 48 años

Getty Images El actor surcoreano Lee Sun-kyun.

Lee Sun-kyun, de 48 años, saltó a la fama internacional como Park Dong-ik en la oscarizada película Parasite, interpretando al padre de la rica familia Park, en la que se infiltran miembros de una familia pobre que se hacen pasar por personas no relacionadas.

La película ganó 4 premios Oscar en 2020, incluido el de mejor película, convirtiéndose en la primera cinta en lengua no inglesa en ganar el premio.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.