4 claves para entender la “sorpresiva” liberación y envío a EEUU de 222 opositores nicaragüenses

Por su parte, el presidente Daniel Ortega aseguró este jueves en cadena nacional que no hubo ninguna "negociación" con EE.UU. para la liberación de los presos y que no le pidieron a Washington que levante las sanciones que pesan sobre su país.

1. ¿Quiénes son los opositores liberados?

La lista de opositores liberados en Nicaragua y enviados a Estados Unidos incluye personas de numerosos ámbitos, no solamente de la política, pero que habían asumido una postura crítica ante el gobierno de Ortega.

2. Qué otras medidas implica

Así, los opositores liberados quedarían no solamente inhabilitados politicamente sino también desterrados de su patria.

3. ¿Qué busca Daniel Ortega?

La medida tomada por las autoridades de Nicaragua fue hecha pública por sorpresa y no estuvo antecedida por anuncios previos que permitieran anticipar las intenciones detrás de esta decisión.

Hablando en cadena nacional este jueves, el presidente Daniel Ortega aseguró que no hubo ninguna "negociación" con EE.UU. para la liberación de los presos.

"Cuando llegaron a preguntar ¿qué intereses teníamos nosotros? Ninguno. Que se los lleven. Eso es todo. O sea, no se trataba de negociar. Aquí no ha habido ninguna negociación. Esto debe quedar claro. Porque la ciudadanía del país, la dignidad de la patria no se negocia", dijo Ortega.