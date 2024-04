4 cosas que distinguen a la Universidad de Buenos Aires, una de las mejores de América Latina y que ahora enfrenta fuertes recortes

Decenas de miles de argentinos le dijeron este martes al presidente Javier Milei que no quieren que la “motosierra” de recortes del presidente alcance a la universidad pública.

Pero, debido a que el país tiene la inflación más alta del mundo, que en este momento roza el 290% anual, incluso con un incremento del 70% en los gastos de funcionamiento anunciado este lunes por el gobierno, las autoridades universitarias han advertido que el dinero no alcanza.

La UBA declaró una emergencia presupuestaria y advirtió que, de seguir así, no podrán seguir funcionando en la segunda mitad del año.

1. Gratuidad

Muchos de los que protestan estos días en Argentina recuerdan que el hecho de no haber tenido que pagar por la educación les permitió el acceso a una vida mejor.

Es el caso de Angélica, una odontóloga jubilada de 97 años que se lo explicaba así al medio argentino Infobae: " Haber estudiado en la UBA me permitió una vida con la que no podría haber soñado de ninguna otra manera . Estudiar y convertirme en profesional es el ejemplo que más agradezco haberles dado a mis hijas".

2. Prestigio de la educación

Uno de los movilizados estos días en las marchas de protesta ha sido precisamente Pérez Esquivel, quien recordaba en X (antigua Twitter) las palabras de su colega Nobel Bernardo Houssay: “ La ciencia no es cara, cara es la ignorancia ”.

3. Gran número de alumnos extranjeros

El hecho de que no haya exámenes de admisión y de que no se discrimine por nacionalidad, sumado a que el país da la oportunidad de trabajar a la vez que se estudia, ya que es relativamente sencillo obtener la documentación como residente temporal, son algunos de los argumentos que citan los estudiantes extranjeros que se decantan por Argentina y por la UBA en particular.