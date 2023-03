5 gráficos que cambiaron el mundo... para bien y para mal

Pero si bien hoy en día la visualización de datos está en todas partes, cuando Playfair los presentó por primera vez hace más de 200 años, la idea de usar formas para ilustrar cifras no fue bien recibida.

¡Cómo no!

Sus esfuerzos tuvieron un impacto radical, no solo mejorando las condiciones sanitarias de los hospitales militares en ese momento, sino también cambiando la cara de la atención médica moderna.

Aunque sus sueños no se hicieron realidad, los hermosos gráficos de DuBois ahora se reconocen como un poderoso uso de la visualización de datos para demostrar el cambio social.

Como gráfico, no es innovador, pero su impacto fue profundo.

Necesitaba explicarle el aumento de las temperaturas medias globales a una audiencia en gran medida no científica, por lo que ideó un gráfico que no usaba palabras, solo colores.

Aunque el gráfico rompe algunas de las reglas de la visualización de datos (no proporciona un título o leyenda), es uno de los gráficos más icónicos de los tiempos modernos.

* Este artículo es una adaptación del video de BBC Ideas "Five charts that changed the world", animado por Adam Proctor. Para verlo, haz clic aquí.