5 nuevas realidades que emergen tras casi un mes de guerra entre Israel y Hamás

No sólo es difícil -como siempre ocurre en estos casos- penetrar en la niebla de la guerra para descubrir lo que sucede en el terreno. La nueva dinámica del conflicto entre israelíes y palestinos aún no se ha conformado.

Aquí hay algunas cosas que sabemos y otras que no. La lista no es muy exhaustiva. Algunos se burlaron de Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de Estados Unidos durante la invasión de Irak en 2003, cuando habló de “ hechos desconocidos que desconocemos ". Pero en esta parte del mundo, como en cualquier otra, estos existen, y cuando emerjan pueden marcar una gran diferencia.

1.

Me reuní con Noam Tibon, un general retirado del ejército israelí, para escuchar cómo manejó con su esposa hasta Nahal Oz, un kibutz en la frontera con Gaza, tras el ataque de Hamás el 7 de octubre. Su misión, que cumplió con éxito, fue rescatar a su hijo, su nuera y sus dos hijas pequeñas que se habían refugiado en su habitación segura mientras escuchaban a los milicianos de Hamás deambulando afuera.

"Desafortunadamente, esto está sucediendo. Vivimos en un vecindario difícil y necesitamos sobrevivir... tenemos que ser duros. No tenemos otra opción", respondió.

2.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, llegó este viernes a Tel Aviv. Antes de partir, afirmó: "cuando veo a un niño palestino -un niño o una niña- sacado de los escombros de un edificio derrumbado, me golpea en el estómago tanto como ver a un niño de Israel o de cualquier otro lugar".

He informado sobre todas las guerras de Israel en los últimos 30 años. No recuerdo una administración estadounidense que haya afirmado de forma tan explícita que Israel debe acatar las leyes de la guerra. La visita de Blinken sugiere que EE.UU. piensa que Israel no está siguiendo el consejo de Biden.