5 razones por las que es improbable que Putin ordene un ataque nuclear

"No tenemos prisa por irnos allí, ¿no?", pregunta esperanzado el moderador. Entonces ocurre una larga e incómoda pausa. Siete segundos de silencio. "Tu silencio me preocupa", dice el moderador. "Era el propósito", responde Putin con una risita.

Perdón por no reírme. Esto no es un éxito taquillero de Hollywood con un final feliz garantizado.

Fuera de Rusia, "consecuencias que jamás has experimentado en la historia" fue ampliamente interpretado como un ruido de sables nuclear sin complejos. Y en los meses siguientes ese ruido continuó.

En septiembre añadió su infame frase: "Esto no es un farol". La semana pasada, en el Club de Debate de Valdai (la escena donde protagonizó esa larga y preocupante pausa), el presidente Putin estaba mandando señales mixtas. Negó tener intención alguna de usar armas nucleares en Ucrania .

"No vemos necesidad. No hay necesidad ni política ni militar", dijo.