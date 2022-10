7 momentos clave que definieron la vida de Putin

La práctica del judo, 1964

Su mejor amigo recordaba que "podía pelearse con cualquiera" porque "no tenía miedo" .

Por supuesto, esto se ha utilizado desde entonces como parte de su cuidada personalidad de macho. Pero también confirmó su temprana creencia de que en un mundo peligroso hay que tener confianza y ser consciente de que, cuando una pelea es inevitable, "hay que golpear primero, y golpear tan fuerte que tu oponente no se ponga en pie ", según el propio mandatario.

Uniéndose a la KGB, 1968

La caída del muro, 1989

A pesar de todas sus esperanzas, la carrera de Putin en el KGB nunca llegó a despegar. Era un sólido trabajador, pero no un gran líder . No obstante, se esforzó por aprender alemán, lo que le valió un nombramiento en las oficinas de enlace del KGB en Dresde en 1985.

El 5 de diciembre, una turba rodeó el edificio del KGB de Dresde. Putin llamó desesperadamente a la guarnición del Ejército rojo más cercana para pedir protección, y ésta respondió impotente "no podemos hacer nada sin órdenes de Moscú. Y Moscú no dice nada ".

Putin aprendió a temer el súbito colapso del poder central, y se propuso no repetir nunca lo que, en su opinión, fue el error del líder soviético Mijaíl Gorbachov: no responder con rapidez y determinación cuando se enfrenta a la oposición.

El programa "Petróleo por Alimentos", 1992

En los "salvajes años 90", Putin aprendió rápidamente que la influencia política era un bien monetizable , y que los gánsteres podían ser aliados útiles. Cuando todo el mundo a su alrededor se beneficiaba de sus posiciones, ¿por qué no iba a hacerlo él?

La invasión a Georgia, 2008

Las protestas en Moscú, 2011-13

Aislado por el covid-19, 2020-21

*El profesor Mark Galeotti es un académico y autor de varios libros, entre ellos"We Need To Talk About Putin" (Debemos hablar sobre Putin) y el nuevo"Putin's Wars" (Las guerras de Putin).