"A diferencia de nuestros vecinos del Cono Sur, en Ecuador ver soldados en las calles nos genera una percepción de seguridad"

El segundo elemento importante es que aquellas preguntas que no tenían que ver con seguridad fueron negadas por la ciudadanía.

Entonces es un apoyo al presidente y su política de seguridad; no en otros temas, quizás también porque no se ha visto necesariamente hacia dónde va.

Y otras pueden tener un efecto paradójico, como el aumento de penas y la condición de que en ciertos crímenes los delincuentes no tengan mecanismos para salir antes de cumplir la pena.

El problema es que en Ecuador los delincuentes rara vez terminan tras las rejas. Por lo tanto, que aumente la pena no es un disuasor. Pero suponiendo que lo sea, implica una presión adicional para el sistema de rehabilitación social, que es un problema ya que no está bajo el completo control del Estado, como muestran las masacres (en las cárceles) de los últimos años.

En Ecuador nuestra ley penal tiene 10 años y ha tenido alrededor de 70 iniciativas de modificación. Al menos 20 se han concretado y la mayoría tienen que ver con un aumento de penas. Claramente eso no nos ha dado más seguridad.

Dos propuestas del gobierno que fueron rechazadas por los votantes: una para legalizar los contratos de trabajo a plazo fijo y por horas, y otra para reconocer el arbitraje internacional en controversias de inversión o comercio. ¿Esto supone que la oposición mantiene su fuerza y los ecuatorianos no están dispuestos a darle un cheque en blanco a Noboa en temas económicos?

En otros asuntos distintos al de seguridad, aparentemente la ciudadanía está en contra de sus propuestas o no las entiende.

Y creo que la oposición hizo un buen trabajo concentrándose en esos elementos. A veces no necesariamente fue la oposición política organizada. En el caso de la negativa al arbitraje internacional es una oposición distinta, de colectivos ambientalistas.

No solo dos alcaldes han sido asesinados, también lo fue el director de una cárcel provincial en plena jornada electoral.

Si bien ha habido una caída en las muertes por cada 100.000 habitantes, no es muy distinta a la que hubo en los ocho estados de excepción previos que declaró el expresidente Guillermo Lasso. Entonces, no hay un efecto real que podamos constatar de mejora de la seguridad.

El efecto fundamental de las acciones de Noboa tiene que ver con la percepción de la ciudadanía. Hay grandes centros urbanos como Quito que, al no encontrarse en el corredor de salida de la droga, no han sido los más impactados por la delincuencia a gran escala. Y ver a los militares en las calles ha proporcionado una sensación de seguridad.

Recordemos que Ecuador es un país particular en América Latina. A diferencia de lo que puede pasar con nuestros vecinos del Cono Sur, donde por su historia ver a militares en las calles no da más seguridad, en Ecuador las fuerzas armadas gozan de prestigio institucional y ver a soldados en las calles genera una percepción de seguridad, por más que los índices no necesariamente muestren un cambio importante.