A qué distancia estamos, científicamente, de leer los pensamientos

El 29 de enero, Elon Musk publicaba en X el éxito de la primera intervención quirúrgica implantando un dispositivo desarrollado por su start up Neuralink en un humano. El nombre del dispositivo: Telepathy (Telepatía).

El indiscutible avance tecnológico de Telepathy

Pero una señal muscular no equivale en modo alguno a un pensamiento. Es lo que se conoce como interface cerebro-máquina . Pero esto no es telepatía.

Lo verdaderamente revolucionario sería que el dispositivo de Neuralink funcionara reconociendo la actividad neuronal que genera el pensamiento. Y esto posiblemente no se logre nunca.

La zona ciega

El reto es la oscuridad en la que se encuentra el observador después de que una neurona se activa . Esto no sucede con otro tipo de células, como por ejemplo una célula muscular del corazón (miocito).

Esto no pasa cuando observamos el disparo de una neurona. En este caso el observador no ve que haya ningún cambio significativo, porque el pensamiento generado no es visible: el disparo de la neurona se pierde en la oscuridad.