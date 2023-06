Aborto en EE.UU.: los mapas interactivos que muestran cómo crecen las restricciones en el país

Un derecho de medio siglo

El 24 de junio de 2022, la Corte Suprema de EE.UU. revocó la protección constitucional del derecho al aborto , amparada por una histórica sentencia de 1973 conocida como Roe vs Wade.

Después de haber protegido este derecho durante casi 50 años, el alto tribunal emitió el fallo del caso Dobbs vs. la organización de salud femenina Jackson , con el que delegó a tribunales y autoridades estatales la potestad de restringir o proteger el acceso a la interrupción del embarazo, una decisión que afecta aproximadamente a 36 millones de mujeres en edad reproductiva en EE.UU.

Las semanas de embarazo y las excepciones

El desierto rojo

En el caso de Texas, no solo el personal médico que realiza abortos puede ser demandado, sino también familiares, amigos o cualquiera que ayude a la paciente a lograr el procedimiento .

La medida no ha entrado en vigencia y está siendo evaluada por la Corte Suprema de Florida.

"El mapa que vemos actualmente en Estados Unidos significa que muchas personas no tienen el poder de decidir sobre el embarazo. Hay personas forzadas a seguir adelante aunque no quieran o no puedan afrontarlo", dice la epidemióloga Liza Fuentes.