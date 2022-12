"Acá llegó primero la poesía que el Estado": la gesta de Velia Vidal por enseñar a leer en uno de los lugares más pobres de Colombia

Cuando Velia Vidal se baja del taxi en un barrio popular de Quibdó, capital del departamento afro de Colombia, Chocó, una decena de niños y niñas saltan a abrazarla, a besarla, a reclamarle "por qué no había venido, seño Velia".

"Aprendí cómo respetar, aprendí a escribir, aprendí a leer y me ayudó mucho porque una vez que mi mamá se accidentó en una moto yo le pude ayudar ", dice Adrián Andrés, de 10 años, cuando le pregunto qué entendió de "El mabo y la hiena", un cuento africano sobre un niño que debe cruzar una sabana en busca de agua para salvar a su madre.

"Es un niño que no es grosero, que se comporta muy bien y que ayudó a su mamá cuando estaba enferma", añade, en una reflexión similar a la que hacen los otros niños que asedian a Vidal con abrazos colectivos en este barrio llamado Futuro II.

Acá el agua solo llega si cae del cielo: si no llueve en dos días, hay escasez. No hay acueducto ni alcantarillado. Las calles son de barro; las casas de madera. A la escuela se le cayó el techo. La luz se va casi todos los días. La policía hace presencia, en moto y con fusiles y chaleco antibalas, porque la zona es controlada por bandas armadas que, entre otras cosas, amenazan con reclutar a los niños.

"Acá prácticamente llegó primero la poesía que el Estado", me dice Vidal, entre risas, mientras camina de una casa a otra para atender temas de financiación, adecuaciones espaciales y líos internos del barrio.

Ella conoce a estas familias hace al menos seis años ; sabe que cada hogar es un embrollo. Aunque no es activista humanitaria sino gestora cultural, escucha y plantea soluciones.

"Yo supe que una casa puede tener closet a los 12 años", señala. "A los 12 años me di cuenta de que las cortinas no tienen que ir en un palo de escoba, sino que existen cortineros".

De presentadora a promotora de la lectura

"Corriendo a la biblioteca"

Cada alumno tiene una guía de lectura, una carpeta individual, diseñada por Vidal. Encuentran juegos, cuentos, poemas y, sobre todo, ejercicios de ortografía, vocabulario y redacción. Están decoradas con ilustraciones de, entre otras, una palma de chontaduro o una playa con arena oscura, representaciones de la vida cotidiana del Chocó que no se ven en los materiales curriculares de rigor.

" Los niños gritan cuando les toca biblioteca; se van corriendo ", dice una profesora. "Me piden permiso para ir a leer", cuenta otra. "En vez de estar molestando por allá, van para la biblioteca", comenta Héctor Asprilla, rector de la escuela.

Los profesores también reciben capacitaciones. Muchos no saben usar un computador o una tableta. "Yo ya sé escribir en Word, ya sé guardar un archivo, ya sé pasar mis calificaciones al sistema y ya no tengo que pagarle a nadie para que me lo haga", dice una de las profesoras, orgullosa.