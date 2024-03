“Ahora debo centrarme en recuperarme”: el mensaje completo en el que la princesa de Gales anunció que sigue un tratamiento contra el cáncer

El hecho de que no hubiera retomado sus actividades oficiales desde entonces había servido de caldo de cultivo para numerosos rumores y dudas sobre la situación por la que podía estar atravesando.

"Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente por todos los maravillosos mensajes de apoyo y por su comprensión mientras me recuperaba de la cirugía.

"Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida.

"En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue un éxito.

"Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento.