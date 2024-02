"Al ver el video nos dimos cuenta de lo afortunados que fuimos": el dramático rescate de la última pareja atrapada en el letal incendio en España

"Pero le dije a mi novio: 'me niego a morir'. Lo que nos rodeaba nos decía que podría ocurrir, pero yo sabía que no era nuestro momento", relata la joven a la BBC.

“Al principio pensamos que era algo mínimo porque no veíamos humo”, recuerda. "Abrimos la puerta y un vecino nos dijo que bajáramos a la calle. Así que recogimos algunas cosas pero cuando salíamos, las dos chicas que vivían enfrente nos dijeron que todo parecía estar bajo control y que nos quedáramos en casa . Así que volvimos a entrar. Fue muy estúpido. Poco después, empezamos a ver el humo".

Cuando decidieron irse, el edificio ya estaba siendo devorado por el incendio y no podían avanzar por el pasillo.

Las autoridades han iniciado una investigación sobre el incendio, que comenzó en un apartamento de la torre más grande y se extendió rápidamente. Se sospecha que el revestimiento, el material utilizado en la fachada, es un factor importante ya que, según han informado algunos medios, fue prohibido en 2019 debido a su inflamabilidad, pero no se retiró de los edificios que lo habían utilizado.

"Había muchas señales de alarma", afirma. "Pero la gente tenía allí sus vidas; teníamos un apartamento cómodo, así que nos quedamos. Ahora no puedo entender por qué dejaron que ese material permaneciera en el edificio después de que fuera prohibido. Un día, hacía tanto viento que un pedazo salió volando".

A los desplazados se les ha dicho que se alojarán en hoteles hasta finales de mes y luego se les proporcionará alojamiento en viviendas sociales de nueva construcción. Los residentes han iniciado una página de recaudación de fondos, en GoFundMe, para ayudar con los costos, incluido el pago de los funerales de quienes no lograron sobrevivir.

Sara dice que no ha podido contactar a los bomberos desde el incendio. Cuando bajaron, abrazaron a sus rescatistas y luego los trasladaron rápidamente a una tienda médica y luego al hospital para ser examinados.

"Cuando estábamos en el balcón, pude ver a los bomberos mirándonos directamente a los ojos. Eso fue confianza. Sentí que no podían dejarnos allí. No tengo palabras para expresarles mi gratitud. No tenían que arriesgar sus vidas pero eligieron hacerlo, y son la única razón por la que estamos vivos".