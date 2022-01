Apple se convierte en la primera compañía en valer $us 3 billones (más que el PIB de las 3 principales economías de América Latina)

Escucha esta nota aquí

Reuters Tim Cook recibió 5 millones de acciones de la compañía y vendió una parte por 750 millones de dólares.

Apple empezó con fuerza este 2021.

El gigante tecnológico estadounidense se convirtió en la primera empresa en alcanzar una valoración bursátil de $us 3 billones.

La cifra supera el PIB conjunto de las mayores economías de América Latina.

Según las cifras publicadas por el Banco Mundial la suma de los bienes y servicios producidos en Brasil en 2020 fue de $us 1,43 billones, la de México se sitúa en $us 1,08 millones seguido por Argentina con $us 388.000 millones.

La suma de estos 3 PIBs asciende aproximadamente a $us 2,89 billones, una cantidad menor que el valor de Apple en bolsa.

Y es que el precio de las acciones de la firma ha aumentado alrededor de un 5.800% desde que el cofundador y ex director ejecutivo Steve Jobs presentó el primer iPhone en 2007.

La compañía alcanzó el hito durante la sesión bursátil del lunes en la bolsa de Nueva York, aunque la cotización finalizó la jornada retrocediendo ligeramente hasta dejar el valor en bolsa en los $us 2,99 billones de dólares.

Ganador en la pandemia

Los expertos consideran que Apple ha sido uno de los grandes ganadores de la pandemia, ya que los confinamientos impuestos para frenar el coronavirus llevaron a los usuarios a aumentar el gasto en dispositivos.

"Alcanzar los $us 3 billones de dólares es otro momento histórico para Apple, ya que la compañía sigue demostrando que los escépticos están equivocados", dijo Dan Ives, analista de Wedbush.

La valoración bursátil de Apple tardó poco más de 16 meses en subir de $us 2 billones a $us 3 billones, ya que las empresas de tecnología más grandes del mundo vieron cómo la demanda se disparaba a medida que las personas se volvieron más dependientes de los teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras portátiles durante los confinamientos.

La empresa se convirtió en la primera compañía en alcanzar una valoración bursátil de $us 1 billón de dólares en agosto de 2018.

El iPhone generalmente representa alrededor de la mitad de las ventas de la compañía, que también es conocida por sus tabletas iPad y computadoras Mac.

Pero poco a poco la división de software -que se vende a través de la tienda Apple- el espacio de almacenamiento a través de iCloud y servicios como sus plataformas de suscripción de música, televisión y fitness, han ido ganando peso dentro del negocio.

"El eje de la valoración de Apple sigue siendo su negocio de servicios, que creemos vale $us 1,5 billones de dólares", dijo Ives.

El pasado mes de agosto, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, recibió más de cinco millones de acciones de la empresa, al cumplir diez años en el cargo.

Alan Dejecacion/Getty Images Steve Jobs, el fundador de Apple, presentó iTunes como una "revolución" en el año 2001, cuando reinaban los CDs.

Una presentación de la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. reveló que Cook vendió la mayoría de esas acciones con un valor que superó los 750 millones de dólares.

Ese pago estaba incluido en el acuerdo que hizo cuando reemplazó al cofundador Steve Jobs.

El bonus dependía de lo bien que se hubieran desempeñado las acciones de Apple en comparación con otras firmas en el índice bursátil S&P 500.

Apple, con sede en Cupertino, California, fue fundada en 1976 por Steve Jobs y sus socios comerciales Steve Wozniak y Ronald Wayne.

La compañía hizo su debut en el mercado de valores en 1980 con una valoración de mercado de 1.800 millones de dólares.

En noviembre, la computadora Apple original construida por Wozniak y Jobs se vendió por 400.000 dólares en una subasta en Estados Unidos.

