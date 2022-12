Arseny Avraamov, el olvidado genio soviético que convirtió a una ciudad entera en una orquesta

Avraamov no sólo dirigió una orquesta, sino una ciudad.

Un concierto único

Un revolucionario musical y político

No consta la respuesta de Lenin, aunque la existencia de pianos en la Rusia soviética sugiere que su propuesta no fue aceptada.

"Un nuevo mundo requiere una nueva música" , teorizó Avraamov. No sólo nuevos sistemas tonales e instrumentos, sino una concepción totalmente nueva de la música. ¿Qué era, para quién era, dónde se interpretaba y cómo se experimentaba?

"Después de la Revolución Rusa surgió la idea de que había que hacer algo en la calle , que había que escapar de la aburrida sala de conciertos burguesa y hacer música para la gente que trabaja en las fábricas. Música no para los ricos, sino para todo el mundo ", explicó a BBC Culture Sergey Khismatov, premiado compositor y musicólogo.

Experiencia transformadora

Un adelantado a su tiempo

Más allá del mero espectáculo -nunca nadie había intentado incorporar todo el paisaje urbano a una actuación musical, por no hablar de hidroaviones y acorazados-, Avraamov rompió varios límites musicales y prefiguró la dirección que tomaría la música en la segunda mitad del siglo XX.

"Avraamov prefigura el arte ambiental sónico de (el alemán Karlheinz) Stockhausen, ampliando con imaginación la noción de espacio en el que puede desarrollarse una pieza musical", explicó a la BBC David Stubbs, autor de "Mars by 1980: The Story of Electronic Music".