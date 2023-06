Asesinan en México a Hipólito Mora, fundador y exlíder de los grupos de autodefensa de Michoacán

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, quien lamentó el “cobarde homicidio” y aseguró que no quedará impune, explicó que las autoridades le habían pedido a Mora quedarse en la capital Morelia para no correr riesgo ante las amenazas, pero él prefirió permanecer en su comunidad.

Continuas amenazas y ataques

“A mí ya me queda poco tiempo aquí. Como yo no me voy a mover de Michoacán, la gente que anda tras de mí no va a descansar hasta matarme. Yo no llego vivo a Navidad”, predijo en conversación con Milenio y en la que aseguró no arrepentirse de su labor en los últimos años ni tener intención de callarse.