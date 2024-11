Australia prohíbe el uso de las redes sociales a menores de 16 años con la legislación de internet más estricta del mundo

La prohibición, que no entrará en efecto antes de por lo menos 12 meses, contempla multas de hasta US$32,5 millones a las empresas si no la cumplen.

Sin embargo, los críticos señalan que hay interrogantes que no se han contestado, sobre cómo se va a aplicar el veto y qué impacto tendrá en la privacidad y la conexión social .

Este no es el primer intento global de restringir el uso de las redes sociales a menores, pero la edad mínima de 16 es el umbral más estrecho establecido por cualquier país. Contrario a los otros intentos, la ley no ofrece exenciones para usuarios existentes o aquellos con permiso parental.

Una prohibición "fácil" de burlar

La legislación no especifica qué plataformas estarán prohibidas. Esas decisiones serán tomadas más tarde por la ministra de Comunicaciones de Australia, que buscará asesoría del comisionado para la Seguridad Electrónica (eSafety), un regulador de internet que hará cumplir las reglas.

Sin embargo, la ministra Michelle Rowland, señaló que la prohibición incluirá a Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram y X . Las plataformas de juegos y mensajería quedarán exentas, así como los sitios a los que se puede tener acceso sin abrir una cuenta, por lo que es probable que YouTube, por ejemplo, no caiga dentro de la prohibición.

No obstante, investigadores digitales han advertido que no hay garantías de que la tecnología -que aun no está especificada y podría depender de la biometría o información de identidad- funcione. Los críticos también han solicitado garantías de que la privacidad será protegida.