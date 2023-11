Bolivia rompe relaciones con Israel "en repudio a la desproporcionada ofensiva militar en la Franja de Gaza"

De acuerdo con el diario británico The Guardian, Bolivia es el primer país en el mundo en romper lazos diplomáticos con Israel a raíz del conflicto actual que se inició el 7 de octubre pasado, cuando Hamás lanzó un ataque contra Israel durante el que mató a unas 1.400 personas y secuestró a más de 200, la mayor parte civiles.

Hamás celebra la decisión de Bolivia

Los funcionarios bolivianos no hicieron ninguna mención al mortal ataque que ejecutó Hamás contra Israel el 7 de octubre.

Colombia y Chile llaman a consultas a sus embajadores en Israel

En un mensaje publicado en la red X, el mandatario señaló: "He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá".