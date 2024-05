Buda Sonriente: la explosión con la que India presentó ante el mundo su poder nuclear hace 50 años

"No esperaban que tuviéramos la capacidad", recordó el doctor Satinder Kumar Sikka en conversación con la BBC en 2018.

Lo que no sabía era que su supervisor había sido reclutado para un proyecto secreto por uno de los principales directores del centro, el dr. Raja Ramanna, un hombre que se convertiría en una figura central del programa de armas nucleares de India.

"El doctor Ramanna me dijo: ' Sikka, ya has hecho bastante por ti mismo. Así que ahora tienes que hacer algo por el país '.

"Entonces me dijo: 'Vas a participar en un proyecto para una explosión nuclear pacífica'.

En otras palabras

Como dijo Sikka, el objetivo era hacer una "explosión nuclear pacífica" o ENP, una terminología para designar una explosión nuclear con fines no militares... aunque eso a menudo podía significar simplemente que el dispositivo no había sido miniaturizado para ser un arma viable.

Se había negado a firmar el Tratado de No Proliferación, pero sus líderes sostenían públicamente que el país sólo estaba interesado en un programa de energía nuclear pacífico.

De los 10.000 empleados en el Centro de Investigación Atómica, menos de 100 participaron en el plan, e incluso los reclutados a menudo no sabían quién más estaba involucrado o en qué estaban trabajando.

"No debíamos decirle a nadie cuando teníamos reuniones de revisión, no se guardaban notas, por lo que no había ningún riesgo de filtraciones.