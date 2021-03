Canal de Suez: ¿cuánto ha costado hasta ahora el bloqueo?

Escucha esta nota aquí

Getty Images Al ser una de las principales arterias económicas del mundo, el estancamiento del carguero Ever Given ha tenido una serie de consecuencias económicas.

Tras casi una semana de esfuerzos e incertidumbre, este lunes el enorme carguero Ever Given fue finalmente reflotado y desencallado en el Canal de Suez.

Al ser una de las principales arterias económicas del mundo -por donde pasa más del 12% del comercio total- su estancamiento ha traído una serie de consecuencias que terminarán afectando al bolsillo de millones de personas.

Se estima que al menos 369 embarcaciones estaban esperando para pasar, incluidos cargueros con contenedores y tanqueros de petróleo y gas natural.

La situación ha causado una fuerte preocupación y frustración en la industria naviera.

Aquí te presentamos algunos números que ayudan a dimensionar el problema.

¿Cuánto ha costado el bloqueo?

Casi dos millones de barriles de petróleo y aproximadamente el 8% de gas natural licuado pasan por el canal de Suez cada día.

Esto provoca un fuerte impacto en el precio de estos productos. De hecho, al día de la suspensión del tráfico del canal, los precios mundiales del crudo subieron más de un 6%.

Osama Rabie, jefe de la Autoridad del Canal de Suez (ACS), dijo que el encallamiento del carguero estaba impactando fuertemente al canal, costándole entre US$14 a US$15 millones por cada día de bloqueo.

Esto, a pesar de que el canal abrió un paso más antiguo para permitir el tránsito de otros barcos.

El canal es una fuente de ingresos clave para Egipto. Hasta antes de la pandemia, el comercio que pasaba por aquí contribuía al 2% del PIB del país, según Moody's.

Por otra parte, de acuerdo con los datos de la revista de análisis y data Lloyd's List, el carguero varado ha retenido un comercio estimado en US$9.600 millones cada día. Eso equivale a US$400 millones y 3,3 millones de toneladas de carga por hora, o US$6.7 millones por minuto.

Fuerte reducción en el crecimiento comercial

Si observamos el panorama más amplio, según el análisis de la aseguradora alemana Allianz, el bloqueo podría costar al comercio mundial entre US$6.000 millones y US$10.000 a la semana y reducir el crecimiento comercial anual entre 0,2 y 0,4 puntos porcentuales. BBC

La compañía de despachos marítimos Braemar ACM aseguró al periódico Wall Street Journal que el costo de alquilar algunos barcos para enviar carga desde y hacia Asia y Medio Oriente había aumentado un 47%, alcanzando los 2,2 millones de dólares.

Algunas embarcaciones se han desviado para evitar el Canal de Suez. Pero demora sus viajes en alrededor de ocho días.

Innumerables empresas afectadas

El bloqueo del Canal de Suez no solo afecta a la industria naviera mundial o a la economía egipcia: también se ven afectadas innumerables empresas, desde proveedores de transporte nacional hasta minoristas, supermercados y fabricantes.

Y es que este paso marítimo es vital para las cadenas de suministro en todo el mundo y su bloqueo se puede traducir en futuras saturaciones de los puertos en distintos países.

Por ejemplo, la empresa británica Seaport Freight Services tiene 20 contenedores de mercancías varados en el canal.

"Estamos esperando productos alimenticios como leche de coco y jarabes, algunas piezas de repuesto para motores, algunos productos de Amazon, de todo tipo", señaló Steve Parks, director de Seaport Freight Services, a la BBC.

"Todos nuestros clientes se han enterado y nos están llamando para preguntarnos cuándo se resolverá", agregó.

Era tanta la preocupación por el retraso en el traslado de productos que algunas compañías, incluso, analizaron la opción de enviarlos por transporte aéreo, que cuesta al menos tres veces más.

Todo lo anterior sin considerar que solo el carguero Ever Given está transportando 18.300 contenedores que no han podido llegar a puerto.

"Hay millones de dólares en productos básicos en los otros barcos, y si no se despeja el canal rápidamente entonces buscarán tomar otras rutas, lo que significa más tiempo, más combustible y más costes que podrían verse trasladados a los consumidores", indicó Ian Woods, abogado de comercio marítimo de la firma londinense Clyde & Co en una entrevista para NBC.

Esta situación se suma a los fuertes problemas que la pandemia de coronavirus ha provocado en la industria de los envíos, con retrasos y cambios de ruta que se han sumado a la ya profunda crisis económica de muchas empresas.

Uno de los buques más grandes del mundo

El Ever Given mide 400 metros de largo y pesa 200.000 toneladas, con una capacidad máxima de 20.000 contenedores. Esto lo hace ser uno de los cargueros más grandes del mundo.

Hasta el domingo, había 369 barcos atrapados esperando pasar por este canal navegable de 193 kilómetros.

Inaugurado en 1869, este importante paso marítimo se ubica en Egipto y une el mar Mediterráneo con el mar Rojo.

Desde que el paso fue bloqueado por el Ever Given, ha habido más de 145.200 interacciones sociales en Twitter usando el hashtag #SuezBLOCKED y sus menciones han sido compartidas al menos 133.000 veces, según un análisis en tiempo real de la plataforma de monitoreo de marca BrandMentions.

Los trabajos para reflotar el carguero continuaron a lo largo del lunes, hasta que el barco fue finalmente desencallado.

