Candidato opositor en Venezuela: "La magnitud de nuestra victoria será tan importante que abrirá incluso negociaciones con el gobierno"

En entrevista con BBC Mundo, González explica cómo quiere convencer incluso a chavistas desencantados para que voten por él y cómo planea ganar incluso diciendo que las condiciones no serán justas y beneficiarán al oficialismo.

Sin embargo, cuando me lo plantearon, lo tomé como un compromiso personal con Venezuela, con el sistema de gobierno y la democracia.

Mucha gente me está ayudando. Hay una gran cantidad de personas que confían en que la solución que se propone en mi candidatura puede ser necesaria en este momento.

Esto se ve en la mayoría de las encuestas*. Las cifras no las tengo, pero hay un alto porcentaje que crece cada día que respalda la opción de la Plataforma Unitaria Democrática.

Yo confío en que eso no va a ocurrir. Si me hubieras planteado (esta pregunta) hace varias semanas, tal vez podría haber tenido dudas. Pero ya a estas alturas honestamente no creo que pueda ser una posibilidad.