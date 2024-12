Celebraciones, caos y saqueos en Damasco: qué está pasando en la capital siria tras la caída de Bashar al Assad

"Por primera vez, somos realmente libres"

"Estamos celebrando. Ningún sirio ha dormido en los últimos dos días. Vivo en Damasco y te puedo decir que nunca me he sentido tan feliz en toda mi vida como me siento hoy. No se puede describir esta emoción. Tienes que estar aquí porque lo que estamos viviendo como sirios es que, por primera vez, somos realmente libres", dijo.