Celine Dion anuncia en un emotivo mensaje que padece una rara enfermedad neurológica incurable que la alejará de los escenarios

"Como saben, siempre he sido un libro abierto, y no estaba preparada para decir nada antes, pero ahora lo estoy", afirma Dion, reprimiendo las lágrimas.

La intérprete de "My heart will go on" explica que lleva tiempo sufriendo problemas de salud y que, hasta ahora, le ha resultado muy difícil enfrentarse a este desafío o hablar de las dificultades que está atravesando.