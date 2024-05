Científicos británicos intentan crear un pan blanco tan saludable como el pan integral: ¿cuál es la diferencia entre ambos?

"La mayoría de la gente sabe que el pan integral es mejor para la salud, pero a muchos les desanima el sabor o no están acostumbrados y simplemente no les interesa", dijo sobre el desafío.

Más crujiente

¿Qué dicen los nutricionistas?

La ABD dice que las encuestas muestran que el 95 % de los adultos no come suficientes cereales integrales y casi uno de cada tres de nosotros no come ninguno en absoluto.