Cómo el temido Tren de Aragua logró expandir sus tentáculos por América Latina desde una cárcel de Venezuela

Se habla mucho de que la migración ayudó a la expansión de este grupo, pero no fue así. No es que el Tren de Aragua se va por la migración. Es que ya había empezado a expandirse buscando rentas ilícitas, como otros grupos criminales de la región.

Además, su capacidad de adaptación les ha facilitado la entrada a otros países. Por ejemplo, si no pueden vender marihuana entonces venden ketamina, que es lo que están llevando a Chile y Perú. Si ya no es rentable el tráfico de migrantes, entonces se dedican a la trata.

No, evidencias no hay. Pero en Venezuela existe un Ministerio de Relaciones Interiores, un Ministerio de la Defensa, un Ministerio para el Servicio Penitenciario. De una u otra manera, todos han tenido algún tipo de responsabilidad sobre las cárceles venezolanas.

La gobernanza criminal tiene tres componentes: el grupo armado que controla el territorio, la comunidad que está sometida al grupo y las autoridades. En este caso no significa que el poder gubernamental esté haciendo parte de esta estructura, pero al no hacer nada para impedirla permite que el círculo se cierre.

No sé si eso ha cambiado este año, pero hasta finales de 2022 esa cooperación estaba muerta, no existía. Los informes de Interpol a los que tuve acceso para el libro muestran cómo Chile, Ecuador, Perú y otros países reiteradamente envían solicitudes de información sobre personas investigadas y nunca hay respuesta.

Uno de esos maestros fue muy conmovedor porque decía casi entre lágrimas: "Tengo miedo, esto no puede ser, pero no sé qué hacer. Creo que no me puedo ir, trato de ir todos los días a dar clases para que los muchachos puedan seguir, pero cada vez es más difícil".