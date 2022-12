Cómo enseñarle a los niños (y de paso aprender uno mismo) a enfrentar los riesgos

Los peligros potenciales cambian con la edad: el alcohol, las drogas, la violencia y los problemas de salud mental no tratados pueden poner en peligro el bienestar de adolescentes y adultos jóvenes.

Ahora, los psicólogos han identificado por qué los niños a menudo no detectan los peligros elementales, las razones por las que los adolescentes parecen apostar su futuro por un momento de emoción y las barreras educativas que pueden impedir que las personas aprendan, incluso de adultos, a evaluar racionalmente los riesgos.

Conocimiento insuficiente

Integración de los sentidos

Sin embargo, reconocer un peligro no basta para mantener a un niño a salvo, ya que su cerebro en desarrollo puede no ser lo suficientemente rápido para reaccionar ante el problema en cuestión. Las investigaciones muestran que no aprendemos a integrar completamente nuestros sentidos, como la vista y el oído, hasta que tenemos alrededor de 10 años.