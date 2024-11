Cómo es la relación entre Trump y Netanyahu, y qué impacto tendrá la próxima presidencia del republicano en Israel y la guerra en Medio Oriente

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue uno de los primeros en felicitar a Donald Trump por su reciente victoria en las elecciones presidenciales de EE.UU. El tono -el mismo registro hiperbólico que ya es marca de la casa del político republicano- y la prontitud del mensaje no eran casuales.

Pero cuando perdió las elecciones de 2020 y Netanyahu se apresuró a felicitar a Joe Biden “y encima en un video”, Trump lo percibió como una puñalada por la espalda , ya que él seguía impugnando el resultado de los comicios. Se lo contó él mismo al periodista de Axios Barak Ravid, que lo entrevistó para un libro que estaba escribiendo sobre su mandato: “No he hablado con él desde entonces”, le dijo, “¡que le jodan!”.

En la carrera entre Trump y la vicepresidenta Kamala Harris por la Casa Blanca, Netanyahu apostó claramente por el republicano, incluso desde cuando no estaba nada claro hacia dónde se decantaría la elección. “Sin saber por ahora cómo va a afectar a Israel o a Medio Oriente, para muchos israelíes, Netanyahu hizo una apuesta y la ganó”, apunta Noam Gidron, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Hebrea de Jerusalén.

“ No se espera que (Trump) se preocupe demasiado por cuántos camiones de ayuda humanitaria entran en Gaza o qué actividades lleva a cabo Israel en Cisjordania, y tampoco que imponga restricciones sobre la venta de armas a Israel”, agrega el experto.

“Amigos de Israel”

Rubio ha apoyado en numerosas ocasiones a Netanyahu en su ofensiva contra Hamás en Gaza y contra Hezbolá en Líbano, y ha acusado a Joe Biden de no hacer lo suficiente por Israel.

Con respecto a los colonos extremistas violentos contra los que EE.UU. impuso sanciones el pasado verano, el senador republicano de Florida dijo que “los israelíes que viven legítimamente en su patria histórica no son el impedimento para la paz; lo son los palestinos”.

De la Guerra Fría a la influencia de los evangélicos

“Quiere el Nobel de la Paz”

“Él ha dicho que quiere ser un hombre de paz y yo creo que esta buscando el Nobel. Tiene un gran ego y ese reconocimiento supondría una gran satisfacción para él”, señala Gilboa quien considera, no obstante “que a Trump los palestinos no le importan nada”.

Según el profesor de la Universidad Bar Ilan, “Trump quiere que la guerra entre Israel e Irán y sus aliados haya terminado para enero de 2025, para que no tenga que lidiar con eso, y creo que hay bastante posibilidades de que al menos la guerra con Hezbolá haya acabado para entonces”.

Sin embargo, es posible que la guerra en Gaza, para la que no hay ningún plan para el día después, sea un conflicto que la administración Trump no pueda evitar.

“Ahora intentará hacer todo lo posible por conseguir otro acuerdo de paz , posiblemente con Arabia Saudita. Creo que quiere en serio el premio Nobel por alcanzar algún tipo de paz. Él piensa que (Barack) Obama lo consiguió y en realidad no hizo nada, solo ser elegido”, opina Rozit.

Para Eytan Gilboa, no mucho más allá del fin de la guerra. Trump estará en la Casa Blanca cuatro años, “pero no sabemos cuánto tiempo aguantará Netanyahu, porque lo más probable es que haya elecciones en 2025 y que las pierda. No creo que este gobierno logre sobrevivir al año que viene”.