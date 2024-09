Cómo fue la “Operación Salvar a Freud” y cómo pasó los últimos meses de su vida en el exilio el fundador del psicoanálisis

Sin muchas opciones

“En 1932, el padre de un conocido mío le escribió una carta a Freud, pero como no tenía su dirección completa solo puso en el sobre: profesor Freud, Viena; y la carta le llegó , porque Freud la respondió. Yo creo que hoy ni con (el futbolista Lionel) Messi podría pasar una cosa así”, aseguró.

No obstante, el científico no se consideraba en peligro ni siquiera por el hecho de que en mayo de 1933 sus libros, junto a los de otros autores -en su mayoría judíos-, fueron quemados por simpatizantes de Adolfo Hitler en una plaza ubicada frente a la Universidad de Berlín.

“¡Que progreso estamos haciendo! En la Edad Media me habrían quemado a mí, pero hoy se contentan con quemar mis libros ”, le escribió Freud, con su característico sarcasmo, a un amigo, relata el periodista estadounidense Andrew Nagorski, en su libro “Salvar a Freud”.

“Bueno, no había muchos lugares en el mundo, sobre todo en Europa, a donde podría haber ido” , respondió Plotkin.

“Estamos hablando de 1938 donde, como decía un colega mío, a los judíos en algunos países los expulsaban, en otros no los dejaban entrar y en otros los iban a exterminar”, agregó.

“ Si hubiera querido podría haber terminado en Chile, en México o en Argentina , de donde recibió invitaciones no oficiales, pero sí de intelectuales y académicos para que fuera. Unas ofertas que incluían las promesas de que sus gastos serían costeados”, aseguró el experto.

Freud no hablaba español, pero lo leía fluidamente y ello le permitió corregir las traducciones de sus trabajos antes de que fueran publicados.

Venciendo las reticencias

Pero la tarea de convencer al científico de que debía abandonar Viena no fue una tarea fácil.

Sin embargo, no fue sino hasta que días después su querida hija Anna fue arrestada brevemente por la Gestapo que Freud dio su brazo a torcer.

“Esta no fue una decisión fácil para él. Freud no quería irse de Viena , pero la detención de Anna lo impulsó a tomar la decisión de irse, porque se dio cuenta de que tenía que poner a su familia y a él mismo en primer lugar”, explicó Albano.

La operación contó con la inesperada ayuda de un burócrata nazi (Anton Sauerwald), quien no puso demasiados obstáculos a la salida de la familia. ¿La razón? “Decidí que no sufriera más conmociones” , explicó en el juicio al que fue sometido al concluir la guerra.

Una estrella que se apagaba

No obstante, el científico no era el mismo que antes había visitado la ciudad, no solo por su avanzada edad, sino porque el cáncer bucal con el que venía batallando desde 1923, y el cual le obligó a someterse a 33 operaciones, había reaparecido con virulencia.