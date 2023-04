Cómo la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén terminó en manos de 3 confesiones cristianas y los retos que impone el Status Quo que la rige

"No está aquí, ha resucitado".

Estos acontecimientos bíblicos, conocidos como la Pasión de Cristo, tuvieron lugar según la tradición dentro de la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén: El lugar más sagrado para la c ristiandad .

El recinto, que atrae a miles de creyentes y curiosos al año, no solo alberga una historia rica e invaluables expresiones artísticas, sino que es centro de una peculiaridad: acoge a seis ramas de la religión surgida a partir de las enseñanzas del crucificado y es administrada por tres de ellas.

La inusual situación, además de ofrecer a una amplia variedad de ritos, vestimentas y canticos, también obliga a seguir una serie de confusas y complejas reglas no escritas para mantener la convivencia y evitar conflictos, que en el pasado llegaron a ser sangrientos.

Donde todos quieren estar

No obstante, para este momento ya ha ocurrido el cisma entre Roma y Constantinopla ; es decir, la separación entre los cristianos de Occidente y de Oriente, lo cual ahondó las divisiones y recelos entre dichas comunidades.

Una solución inusual

Las disputas entre las distintas confesiones cristianas por el control del Santo Sepulcro, y de los otros sitios sagrados, continuaron provocando conflictos no solo con los musulmanes, sino entre los propios cristianos en los siglos siguientes y algunos de estos enfrentamientos llegaron a ser de gran escala.

" La libertad y la práctica exterior de todos los cultos (en el Imperio otomano) quedan garantizadas para todos y no se podrá poner obstáculo alguno ni a la organización jerárquica de las diferentes confesiones ni a sus relaciones con sus jefes espirituales", reza el Tratado de Berlín de 1878 que ratificó el Status Quo.

Sin embargo, la solución venía con un reto: s us detalles n o está n escrit os en ningún lado .

Una paz complicada

La aplicación del Status Quo ha demostrado no ser tarea sencilla. La desconfianza y las rivalidades entre las distintas comunidades ha continuado y sigue provocando roces, cuando no encontronazos directamente.

"Con disposición y buena voluntad es fácil aplicarlo, pero no la hay siempre " , admitió a BBC Mundo el fraile franciscano Salvador Rosas, quien pasó casi una década en Tierra Santa.

Rosas, quien es oriundo de Jalisco (México), explicó que "todos los frailes que están en la Basílica tienen que aprender el Status Quo". No obstante, aseveró que no hay un curso específico para ello.

El religioso comparó al acuerdo con un reloj en el que "si cada pieza está en su lugar, bien instalada, ajustada y aceitada, entonces la maquinaria no se retrasará, adelantará ni detendrá".

No obstante, el pacto provoca situaciones curiosas e insólitas. Por ejemplo, cada Miércoles de Ceniza los frailes franciscanos colocan una escalera de aluminio detrás de la llamada piedra de la unción, donde, según la tradición, se preparó el cuerpo de Cristo para su sepultura.

Antes la escalera se utilizaba para encender los candelabros que cuelgan del techo, pero ya no se emplea para ello. Sin embargo, según el acuerdo, si los franciscanos no la colocan perderían el derecho a usarla. Y para evitar que esto ocurra los frailes la ponen y la dejan durante semanas, sin importar que no sirva para ningún propósito y estorbe a los peregrinos.