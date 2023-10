Cómo la masacre en un hospital de Gaza agrava el conflicto entre Israel y Hamás, con consecuencias para toda la región

Aumenta la tensión en la región

Desde la explosión en el hospital, que no se sabe si se debió a un misil israelí, como dicen los palestinos, o a un cohete de los yihadistas cuyo lanzamiento falló, como alegan los israelíes, la escalada de declaraciones en la región ha avanzado sin freno.

En Irán, el presidente Ebrahim Raisi no fue menos contundente: “Las llamas de las bombas estadounidenses-israelíes lanzadas esta tarde sobre las víctimas palestinas pronto consumirán a los sionistas”, declaró el mandatario, según la agencia IRNA.

La respuesta en las calles no se hizo esperar y una oleada de protestas se desató en numerosas ciudades palestinas de Cisjordania, pero también en países tan lejanos de la región como Marruecos.

Los riesgos de que la situación escale han obligado a numerosos países occidentales, entre ellos Reino Unido, Francia, Alemania o Estados Unidos, a pedir a sus ciudadanos que no viajen a países como Líbano por motivos de seguridad.

"Al borde de un abismo"

El riesgo de que el conflicto entre Israel y Hamás se expanda más allá de la Franja de Gaza es “muy real y extremadamente peligroso”, ha dicho el coordinador especial para el proceso de paz en Medio Oriente de la ONU, Tor Wennesland, quien ha alertado de que “nos encontremos al borde de un profundo y peligroso abismo que podría cambiar la trayectoria no solo del conflicto palestino-israelí, si no de Medio Oriente en su conjunto ”.

Presión al gobierno palestino

Pero la cólera de muchos palestinos no se ha dirigido únicamente contra Israel, a quien consideran responsable del ataque contra el hospital Al-Ahli y a quien acusan de intentar cometer un genocidio en Gaza, como han afirmado fuentes de la Autoridad Nacional Palestina.

La presidencia palestina no se ha renovado desde 2005, cuando fue elegido Abbas, y su Parlamento no se reúne desde 2007, cuando una guerra civil entre Hamás -que se hizo con el control de Gaza- y Fatah, el partido secular en el que milita Abbas, dividió a los palestinos.

Nuevos grupos armados como “La guarida del león” han surgido en los últimos años en Cisjordania al calor de la desesperanza de muchos jóvenes , que ya no creen en la vía pacífica para conseguir el objetivo histórico de conseguir un Estado propio.

La masacre del hospital gazatí ha sido, para muchos palestinos, la gota que colma el vaso de lo que perciben como una debilidad de su gobierno ante la amenaza israelí, aunque aún no se sabe si Israel es el responsable de la misma.

Dificulta los esfuerzos diplomáticos

“Ya no hay nada de lo que hablar ahora, salvo de parar la guerra”, dijo el ministro de Exteriores jordano en cuanto se conoció la amplitud de la matanza. Mahmoud Abbas había cancelado el encuentro con el presidente estadounidense, Joe Biden, previsto el miércoles.

“Por lo que he visto, parece que vino de los otros, no de vosotros (en referencia a Israel), pero mucha gente no está segura”, ha dicho en su encuentro con Netanyahu.