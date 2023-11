Cómo las sandías se convirtieron en un símbolo palestino

Rojo, negro, blanco y verde son los colores no sólo de la sandía, sino también de la bandera palestina. De ahí el simbolismo que puede verse en todo el mundo en las marchas a favor de los palestinos y en innumerables publicaciones en las redes sociales en medio de la última incursión de Israel en Gaza.

"En la Franja de Gaza, donde en su momento se arrestaba a jóvenes por llevar sandías cortadas en rodajas, mostrando los colores rojo, negro y verde palestinos, los soldados miran indiferentes las marchas que desfilan ondeando la bandera que antes estaba prohibida", informó el periodista de The New York Times John Kifner cuando se firmaron los Acuerdos de Oslo.

Varios meses después, en diciembre de 1993, el periódico señaló que las afirmaciones sobre arrestos contenidas en ese artículo no podían confirmarse, aunque añadió que "cuando se le preguntó a un portavoz del gobierno israelí, dijo que no podía negar que tales incidentes pudieran haber ocurrido".

También en el arte

Una de las obras más famosas es la de Khaled Hourani. En 2007 pintó una rodaja de sandía para un libro titulado Subjective Atlas of Palestine ("Atlas Subjetivo de Palestina").

El cuadro, titulado The Story of the Watermelon ("La historia de la sandía"), dio la vuelta al mundo y adquirió aún más relevancia durante el conflicto entre Israel y Hamás en mayo de 2021.