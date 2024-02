Cómo logra resistir la economía de guerra rusa (e incluso crecer más que la de los países del G7)

Entre las medidas más importantes estaba la confiscación de los activos oficiales en divisas del Estado ruso y, en particular, el congelamiento sin precedentes de las reservas del banco central por US$300.000 millones.

Estos no son sólo números.

¿Podrá Rusia sostener el crecimiento?

Los líderes occidentales insisten en que esto no puede durar, pero reconocen su impacto.

Rusia expuesta

Pero esta forma de crecimiento económico ha aumentado considerablemente la dependencia de Moscú de los ingresos petroleros, de China y del gasto bélico no productivo.

La estrategia occidental no ha sido sitiar la economía rusa, sino participar en un juego del gato y el ratón para restringirle el acceso a la tecnología, aumentar los costos, limitar los ingresos y hacer que el conflicto sea insostenible a largo plazo.

"Preferiríamos que Rusia use su dinero para comprar barcos petroleros que tanques (de guerra)", me dijo un funcionario estadounidense. En el mercado del petróleo, el objetivo de la política no es tratar de impedir que India, por ejemplo, compre petróleo ruso, sino limitar las ganancias de ese comercio que regresan a la maquinaria de guerra del Kremlin.