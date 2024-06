Cómo reducir el temor a equivocarte para que no paralice tu vida cotidiana: los consejos del astrofísico y Premio Nobel Saul Perlmutter

Pero asegura que eso no habría sido posible si no hubiera cometido errores en sus trabajos anteriores y, como resultado, anima a las personas a no tener miedo a fracasar.

"Creo que fuimos lo suficientemente rápidos para explicar lo que estaba pasando, por lo que la gente no nos lo reprochó demasiado", reveló en su nuevo libro llamado "Third Millennium Thinking: Creating Sense in a World of Nonsense" ("Pensamiento del tercer milenio: Creando sentido en un mundo sin sentido"), del que es coautor con el filósofo John Campbell y el psicólogo Robert MacCoun.