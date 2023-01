Cómo se han enfriado las relaciones entre China y Rusia a raíz de la guerra en Ucrania

El periódico Financial Times contó entonces que sus fuentes habían confirmado que los dos líderes hablaron sobre Ucrania en esa reunión , y el presidente Putin "no descartó tomar ninguna medida" si Rusia fuera atacada.

Pero aparentemente, el presidente ruso no mencionó ningún plan para atacar a su vecino.

El precario equilibrio de Pekín

Aunque no podemos estar seguros de que Xi Jinping no supiera nada los planes bélicos de Rusia, el hecho de que China se abstuviera de votar para condenar las acciones de Moscú en marzo, en lugar de votar en contra de tal condena, muestra que Pekín no quería cerrarse ninguna puerta.