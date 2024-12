Cómo terminó el Puente de Londres en el desierto de Arizona

Fue en julio de 1967 que empezaron a aparecer titulares en los diarios ingleses diciendo que el Puente de Londres estaba a la venta. Los londinenses no podían creerlo... pero resultó ser cierto.

El puente de Londres, conocido por muchos niños en todo el mundo gracias a la canción de cuna (London bridge is falling down), no se estaba cayendo precisamente. Pero sí estaba a punto de ser desmantelado piedra por piedra y reemplazado por uno nuevo.