Cómo tras la decisión de Putin de movilizar a miles de reservistas se agotaron los pasajes para salir de Rusia

Una muestra de ello es que los billetes de avión para el extranjero, hacia destinos donde no se les exige visado a los rusos, se han agotado o han alcanzado precios astronómicos.

Los vuelos directos de Moscú a Estambul, en Turquía, y Ereván, en Armenia, se agotaron el miércoles, y no hay más disponibles hasta el próximo domingo, según datos de Aviasales, el sitio de reserva de vuelos más popular de Rusia.

Algunas rutas con escalas, incluidas las de Moscú a Tbilisi, la capital de Georgia, tampoco estaban disponibles, mientras que los vuelos más baratos a Dub á i costaban más de 300.000 rublos (unos US$ 5.000), detalló la agencia Reuters.

Cruce terrestre

"Estábamos preocupados por cómo cruzaríamos la frontera. Pero no hubo problemas, no hubo colas", le contó a la BBC Alexander, quien salió de su país a través del puesto de control en Vladikavkaz y entró en Georgia.

Alexander y uno de sus amigos son reservistas pero, según él, los guardias fronterizos rusos no estaban interesados en ese dato este miércoles.

" Nadie preguntó nada. Hicieron las preguntas habituales: planes para Georgia y demás. Hasta ahora no hay problemas", dijo.

"No preguntaron nada de nada, pasamos muy rápido, todo tomó una hora, no hay atascos, pero creo que la situación cambiará por la noche", opinó.

Según la mujer, ella y su esposo viajaban a Georgia por su luna de miel y no planeaban irse definitivamente de Rusia. Pero tras el anuncio de la movilización parcial, ya no están seguros de esto: "Ahora todo es incomprensible".

Peter, de 30 años (quien pidió no usar su nombre real), le contó a la BBC que pasó por el control de pasaportes en el aeropuerto de Pulkovo en San Petersburgo y estaba esperando un vuelo a Estambul. Compró un boleto hace mucho tiempo, aseguró.

¿Pueden los hombres salir de Rusia?

El portavoz presidencial, Dmitry Peskov, dijo a los periodistas que aún no podía responder a la pregunta de si las fronteras se cerrarían para aquellos que están sujetos a una movilización parcial y prometió aclarar este tema.

La jefa de la Agencia Federal de Turismo de Rusia, Zarina Doguzova, escribió en su canal de Telegram que por el momento no se han introducido restricciones adicionales para que los rusos viajen al extranjero.

Los abogados entrevistados por el servicio ruso de la BBC no están del todo seguros de si la ley prohíbe que los hombres viajen al extranjero en condiciones de movilización parcial.

Para el abogado Alexander Peredruk "la restricción se aplica a todas las personas que están registradas en las fuerzas armadas, independientemente de si están sujetas a reclutamiento para la movilización o no".

"No se sabe cómo funcionará esta restricción en la práctica y si se restringirán los viajes al exterior. He visto declaraciones públicas de funcionarios de que no habrá restricciones, pero la ley define claramente que está prohibido salir sin un permiso especial", explica.