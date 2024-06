Cómo un nuevo tipo de concreto puede convertir tu casa en una enorme batería

En una mesa de laboratorio en Cambridge, Massachusetts, hay una pila de cilindros pulidos de concreto negro, bañados en líquido, y entrelazados con cables. Para un observador casual, no están haciendo mucho. Pero entonces Damian Stefaniuk acciona un interruptor. Los bloques de roca artificiales están conectados a un LED y la bombilla cobra vida.

"Al principio no lo creía", dice Stefaniuk al describir la primera vez que la bombilla se encendió.

"Pensé que no había desconectado la fuente de alimentación externa y que por eso el LED se había encendido.

Baterías

Sin embargo, el sol no siempre brilla, el viento no siempre sopla y las aguas tranquilas, en términos de megavatios, no tienen profundidad.