Cómo una historia en México me llevó a destapar el mayor escándalo del periodismo alemán

"Relotius era la persona más querida de todo el Spiegel. Amable, simpático, callado, humilde y ese cóctel era peligroso. Me estaba metiendo con alguien que no solo era genial y había ganado tantísimos premios, sino que la gente lo quería mucho", comenta a BBC Mundo Juan Moreno con motivo del estreno este jueves de la película basada en su libro "Mil líneas de mentira" .

Origen del escándalo

El problema surgió cuando llegó la hora de juntar el reportaje. "Había cosas que no cuadraban", indica el periodista sobre su compañero que llevaba desde 2011 trabajando en Der Spiegel.

A lo raro que resulta que un periodista no incluya esa escena en un primer momento , hay que sumarle el hecho de que "es muy difícil conseguir que alguien confíe en ti y que hable, pero estar supuestamente tres días con alguien y que te deje presenciar un intento de asesinato me pareció muy extraño".

Además, investigando un poco, Moreno descubrió que los nombres de los milicianos Jaeger, Pain, Ghost y Spartan eran en realidad de un antiguo reportaje publicado en la revista estadounidense Mother Jones, Nailer de otro de The New York Times y Luger de cosecha propia de Relotius.

Informa de sus dudas a sus superiores

"Pero no me creyeron, pensaban que quería desacreditar al compañero y dejaron bastante claro que siendo yo autónomo como era, esto iba a tener consecuencias y no buenas", recuerda el periodista.