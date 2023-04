Cómo y dónde surgió el castigo de la crucifixión

Los asirios

Entre el año 900 a. C y 600 a. C, aproximadamente, se erigió como una gran civilización , una superpotencia tecnológica, gracias a la riqueza de sus mercaderes y la crueldad de sus ejércitos.

Así lo escribió la historiadora Eva Miller en el artículo Crime and Testament: Enemy Direct Speech in Inscriptions of Esarhaddon and Ashurbanipal (Crimen y testamento: discurso directo del enemigo en inscripciones de Asaradón y Asurbanipal) de la revista especializada Journal of Ancient Near Eastern History.