"Comunidades intencionales": por qué cada vez más personas deciden irse a vivir con extraños (y no solo para ahorrar)

Lo mejor de vivir en comunidad, según ella, es que siempre hay alguien cerca. Los compañeros de casa se sienten como una familia. "Nunca he sentido eso con las personas con las que he vivido antes".

"Me resulta bastante difícil alejarme de una mesa grande llena de gente", dice. Y en el almacén, aunque uno decida no participar en una de las fiestas, será difícil que uno no la oiga. Hay dos duchas y dos baños, que los compañeros de casa comparten sin demasiados problemas, pero la única lavadora no es del todo suficiente.