"Confesiones de un adolescente estafador": el joven que robó millones de dólares y ahora enseña cómo evitar delitos financieros

"No recuerdo haber tenido un momento eureka, por así decirlo”, recordó.

"Fue más bien algo que hice una vez y pensé: 'Me pregunto si puedo seguir haciendo esto'".

"Entonces no tenía indicio de la locura en la que viviría más adelante".

Una juventud de viajes y lujo

Castro admitió: "Un día típico para mí en ese momento era despertarme, ir de compras, ir a beber, regresar al hotel en el que me hospedaba esa noche, dormir, despertarme al día siguiente y repetir lo mismo”.

"Pero todo este tiempo era consciente de que posiblemente me estaban siguiendo o de que alguien estaría intentando atraparme".

"Es un hotel propiedad de Bono y The Edge (guitarrista de U2). Tuvimos una conversación una noche en el bar, donde les dije que estaba trabajando para el Ministerio de Defensa o como consultor de hoteles".

Choques con la ley

" Pero no podía decirles quién era realmente. La situación se volvió insoportable .

"Ahora me pregunto: ¿había una parte subconsciente de mí que quería renunciar a esa forma de vida?".

Un día Castro compró 2.000 libras esterlinas (cerca de US$2.500) en vales con una tarjeta que no estaba a su nombre.

"A lo largo de esos cinco años, si hubiera habido una mejor comunicación [entre agencias de policía y empresas de tarjetas de crédito] tal vez me habrían detenido más rápido", reflexionó.

Una nueva vida

Hoy Castro es un hombre diferente, lleno de arrepentimiento por la miseria que causó y deseoso de no dar la idea equivocada de que robar es una opción atractiva .

"Nunca conocí a esas personas que estafé. Pero eso no quiere decir que haya estado bien lo que hice.

"Lo que entendía sobre las tarjetas de crédito en ese momento era que si el titular de la tarjeta no había autorizado las transacciones -que en mi caso no lo hicieron- entonces no perderían nada financieramente".