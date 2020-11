Coronavirus en California: el estado más poblado de EE.UU. entra en toque de queda por el aumento de casos de covid-19

Escucha esta nota aquí

Reuters Más del 90% de los habitantes de California deberá seguir el toque de queda nocturno.

California ha puesto en vigor un toque de queda desde este sábado por la noche en un intento por frenar el aumento en los casos de coronavirus.

Las últimas cifras del estado del oeste de EE.UU. ahora son peores que el record anterior de agosto. Y en todo el país, el número de muertes relacionadas al covid-19 por día ha superado los 2.000 por primera vez desde mayo.

Hasta la fecha, se han registrado más de 12 millones de infecciones confirmadas a nivel nacional, así como 255.000 muertes, según datos compilados por la Universidad Johns Hopkins.

Este es, por mucho, el número de fallecimientos más alto del mundo por la pandemia.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) también han instado a los estadounidenses a evitar viajar durante el feriado del Día de Acción de Gracias el 26 de noviembre, una de las festividades más importantes de EE.UU.

¿Qué sucede en California?

Casi todos los habitantes del estado de California se encuentran desde este sábado obligados a quedarse en casa durante las noches.

El nuevo toque de queda aplicará desde las 22:00 hasta las 05:00 (hora local) hasta el 21 de diciembre, con una posible extensión si es necesario, según las autoridades.

Aproximadamente 40 millones de personas viven ahí, siendo el estado más poblado de Estados Unidos.

EPA Las autoridades californianas permiten que hasta los miembros de tres hogares como máximo se reúnan al aire libre.

Los restaurantes podrán ofrecer comida para llevar y servicios de entrega a domicilio fuera del horario de toque de queda.

La orden afecta a 41 de los 58 condados de California, donde vive 94% de la población del estado.

La semana pasada superó la barrera de un millón de casos confirmados de covid-19, lo que lo convierte en el segundo estado en pasar esa marca, junto a Texas.

Las últimas medidas no son tan estrictas como las restricciones impuestas entre marzo y mayo, cuando se prohibieron todos los viajes y negocios no esenciales.

"El virus se está propagando a un ritmo que no habíamos visto desde el comienzo de esta pandemia, y los próximos días y semanas serán fundamentales para detener el aumento", dijo el gobernador Gavin Newsom.

Getty Images Los sitios de prueba de covid-19 han visto un gran aumento en los últimos días.

Las admisiones hospitalarias aumentaron un 61% en todo el estado en las últimas dos semanas, según el periódico Los Angeles Times.

Viajar en Acción de Gracias

El CDC ha recomendado que los estadounidenses "consideren" evitar los viajes y reuniones de Acción de Gracias. No es una prohibición, pero sí un llamado a evitarlo.

Pero el viernes, el presidente Donald Trump retuiteó las palabras del congresista republicano Jim Jordan: "No encierres el país. No impongas toques de queda. No cierres escuelas. Deja que los estadounidenses decidan por sí mismos. Y celebra el Día de Acción de Gracias".

El presidente electo Joe Biden también ha dicho que está en contra de imponer una cuarentena nacional y está a favor que los estados establezcan sus propias reglas.

Getty Images Las nuevas restricciones han generado rechazo entre algunos habitantes de California.

El jueves, el grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca tuvo su primera sesión informativa pública en meses, con el vicepresidente Mike Pence como participante.

El grupo de trabajo dijo que las reuniones en interiores deberían limitarse durante las próximas dos semanas.

Sin embargo, el sábado, los medios estadounidenses señalaron que la esposa de Pence, Karen, había enviado una invitación para una reunión de "manualidades navideñas" en su casa el 9 de diciembre para los miembros del Congressional Club.

