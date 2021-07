Coronavirus en EEUU: por qué las autoridades vuelven a recomendar el uso de mascarilla, incluso entre los vacunados

Escucha esta nota aquí

La política que recomienda el uso de mascarillas en espacios cerrados ha vuelto a entrar en vigor en Estados Unidos.

La decisión, tomada por un panel de expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), llega en un momento en el que país está registrando un gran aumento de casos de covid-19.

Tan solo el lunes hubo 89.418 nuevos contagios, según la Universidad Johns Hopkins, un número similar al que se daba hace cinco meses. La mayoría de los casos son de la variante Delta, que es más contagiosa.

La situación se ha vuelto particularmente alarmante en los estados con baja tasa de vacunación, principalmente del sureste del país.

Para las regiones con un alto nivel de contagios, los CDC emitieron una nueva recomendación -que no es una orden- para que las personas vuelvan a usar mascarilla en espacios cerrados aun y cuando estén vacunadas.

También recomiendan que los alumnos usen cubrebocas en el regreso a las escuelas.

El uso de mascarillas ha sido un tema controvertido en EE.UU. y se ha politizado desde el inicio de la pandemia, por lo que esta nueva recomendación abre un nuevo frente de debate en el país con más casos y muertes por covid-19 del mundo.

Este miércoles también se supo que la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca ha dicho a las agencias que deben exigir el uso de mascarilla en el interior de los edificios federales para todos los empleados y visitantes, independientemente de su estado de vacunación.

¿Qué dice la nueva recomendación?

Reuters Varios estados han emitido nuevas reglas de uso de mascarillas, entre ellos Nueva York.

Si bien las personas vacunadas "tienen menor riesgo" de contagiarse, enfermar gravemente o morir de covid-19, los CDC indican que hay nuevos estudios "preocupantes" que indican que sí pueden ser transmisores del virus, particularmente de la variante Delta.

"Las personas totalmente vacunadas pueden reducir aún más su riesgo de infectarse por la variante Delta y transmitirla a otras personas al usar mascarilla en entornos públicos cerrados en áreas de transmisión sustancial o alta en la comunidad", dice la nueva guía de los CDC.

Y es que la carga viral de esa variante en una persona vacunada es similar a la que tiene una persona no vacunada, aunque no corran el mismo riesgo de enfermarse gravemente o morir.

El uso de mascarilla también es particularmente recomendable en todos los entornos para personas inmunodeprimidas o con afecciones que agravan el contagio de covid-19, como la diabetes, la obesidad y las afecciones cardiacas.

También para personas no vacunadas y los niños, por lo que los CDC ahora recomiendan su uso en las escuelas, que reiniciarán actividades presenciales en las próximas semanas.

"Los CDC recomiendan el uso universal de mascarillas en espacios cerrados por parte de todos los maestros, miembros del personal, estudiantes y visitantes de las escuelas, independientemente de su estado de vacunación", dice la recomendación.

Getty Images El uso de mascarillas en lugares públicos que así lo requieran sigue vigente en EE.UU., tanto para personas vacunadas como no vacunadas.

En una declaración posterior al anuncio de los CDC el martes, el presidente Joe Biden reconoció que para los estudiantes "es incómodo", pero dijo que eso les permitiría estar con sus compañeros de clase "con la mejor protección disponible".

Una cuestión que divide

En mayo pasado, el presidente Biden dijo que EE.UU. había llegado al "gran día" de levantar la recomendación de las mascarillas para las personas totalmente vacunadas.

Pero son las autoridades estatales las que tienen el poder de emitir sus reglas sobre uso obligatorio o no de mascarillas, por lo que la política no es general en todo el país.

Tanto autoridades como los ciudadanos de ciertos estados han criticado la "imposición" de lineamientos relacionados con el uso de mascarillas, el distanciamiento social y la vacunación contra la covid-19.

"No creo que estas recomendaciones de mascarillas sean muy útiles. Se gana poco con personas completamente vacunadas que usan mascarillas. Y las que no se vacunan no van a usar mascarillas", dijo a la BBC Jason Munshi-South, un residente de Connecticut.

Getty Images Al anunciar en mayo el fin de la política de mascarillas para los vacunados, Joe Biden dijo: "Es un gran día para Estados Unidos"

"La decisión de los CDC de quitar la mascarilla en primer lugar fue miope y le dio a la gente la idea de que esto, la pandemia, estaba llegando a su fin. No lo está. Y que los CDC digan que las personas deben mantener las mascarillas puestas en interiores no es una gran sorpresa", opinó Angélica Mata, de California.

Para Agustín Cortez, de Texas, "se siente como si volviéramos al comienzo de todo esto".

"Realmente no quiero volver a usar máscaras en interiores, pero [la variante] Delta es definitivamente una preocupación", expresó.

En estados conservadores, en los que las tasas de vacunación son bajas y los contagios están al alza, se han resistido a ordenar el uso obligatorio de las mascarillas.

Incluso en Arkansas, Arizona, Georgia, Iowa, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas, Utah y Vermont se han emitido leyes que prohíben a las escuelas exigir el uso de mascarillas.

Getty Images "El oxígeno es esencial", "No portaré tu miedo", "Mascarillas opcionales" y "No compartimos la paternidad con el gobierno" dicen en una protesta en Florida.

Lo contrario ha ocurrido en California y Nueva York, donde sí se han emitido órdenes para su uso.

La vacunación obligatoria

El presidente Biden dijo el martes a la prensa que está "considerando" la posibilidad de requerir a los cuatro millones de empleados federales que estén vacunados para trabajar.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, también anunció este miércoles que todos los trabajadores sanitarios que estén en contacto con la gente deben estar vacunados para septiembre.

La medida responde al hecho de que, en las últimas semanas, alrededor del 97% de los pacientes ingresados en hospitales debido al virus en EE.UU. no estaban vacunados.

Hasta ahora, solo el 49% de la población en EE.UU. está completamente vacunado, lo que quedada lejos del objetivo de Biden de que el 70% estuviera vacunado este mes.

Para la doctora Natasha Kathuria, la narrativa que se creó al inicio de la pandemia, de que el coronavirus suele causar muertes en adultos mayores, es un problema a la hora de convencer a los más jóvenes.

"Es realmente difícil revertir esa narrativa para la gente de 20, 30 y 40 años, incluso para los de 50 años, que constituyen la mayor parte de nuestros nuevos casos", dijo a la BBC Kathuria, quien es médica de una sala de emergencias.

"Esperamos que se preste más atención al hecho de que muchos de nuestros pacientes con covid son más jóvenes que nunca".

