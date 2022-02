Covid de larga duración: “No puedo manejar lejos, me olvido de cerrar puertas, quemo la comida…”

Escucha esta nota aquí

BBC Sian solía andar en bicicleta regularmente y trabajaba como fisioterapeuta antes de contraer Covid en mayo de 2020.

Sian Griffiths lleva 18 meses con covid de larga duración.

Está desesperada por volver al trabajo, pero se siente "avergonzada" de que el coronavirus la haya mantenido con una "niebla" mental que le impide concentrarse.

"No puedo manejar lejos, me olvido de cerrar las puertas, quemo la comida. Y cuando estoy leyendo, mi cerebro convierte unas palabras en otras. Pierdo la concentración", le dice esta mujer de 43 años al periodista de la BBC Owain Clarke.

Sian, quien vive en Gales, es uno caso de los alrededor de 1,3 millones de personas en Reino Unido que viven con covid de larga duración, lo que representa más del 2% de la nación.

No existe una definición acordada internacionalmente sobre qué es covid de larga duración, por lo que los especialistas no saben todavía qué tan común es o qué síntomas están involucrados.

Los síntomas puede diferir. Duran más de cuatro semanas y pueden incluir cansancio extremo, dificultad para respirar, palpitaciones, dolor en las articulaciones o cambios en el gusto y el olfato.

Griffiths contrajo covid en mayo de 2020 cuando trabajaba como fisioterapeuta en el servicio británico de salud pública (NHS).

Relata que antes de enfermar "estaba bien, tenía un trabajo a tiempo completo y andaba en bicicleta por las montañas y recorría 64 kilómetros en carretera".

"Ahora tengo que tener a mi mamá y a mi papá básicamente tratando de recordarme que haga cosas todo el tiempo. Es desgarrador"", resalta.

Nadar en aguas abiertas

Un especialista le dijo que nadara para recuperarse. Ahora se dedica a la natación en aguas abiertas tres veces a la semana en el norte de Gales, cerca de su casa.

BBC Sian se unió a un grupo de natación en aguas abiertas para ayudarla con su larga recuperación.

"Se siente como si la niebla desapareciera, puedo pensar un poco más claro", asegura.

"Dura alrededor de una hora y media después de que salgo y espero que cuanto más lo haga, el efecto durará un poco más".

Para la natación utiliza un traje de neopreno que la ayuda a la comprensión de la sangre y el oxígeno del cerebro.

Pero hay veces en que se siente avergonzada por salir de la casa para ir a nadar pero no para ir al trabajo.

"Me siento avergonzada por lo que la gente piensa de mí porque puedo ir al agua pero no puedo ir a trabajar. Eso simplemente no me sienta bien, aunque me han dicho que lo haga".

BBC Nada durante 20 minutos, tres veces a la semana

Los profesionales de la salud todavía están aprendiendo cómo lidiar con la covid prolongada.

"En Gales nos comprometemos a garantizar que todas las personas que padecen covid por mucho tiempo reciban apoyo y atención adaptados a sus necesidades y síntomas particulares, en lugar de un enfoque único para todos, lo más cerca posible de su casa", dijo la ministra de Salud de Gales, Eluned Morgan.

"Todavía estamos aprendiendo sobre la covid prolongada y esta revisión nos ayudará a mejorar aún más los servicios. Continuaremos monitoreando el soporte requerido y nos adaptaremos en consecuencia a medida que aprendamos más para garantizar que los servicios estén disponibles para todos aquellos que necesiten soporte", agregó.

