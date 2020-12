Croacia: un terremoto de magnitud 6,4 deja al menos 5 muertos y cuantiosos daños materiales

Escucha esta nota aquí

Getty Images Equipos de rescate buscan a posibles sobrevivientes en Petrinja.

Un fuerte sismo golpeó este martes la ciudad de Petrinja, en el centro de Croacia, causando graves daños materiales y la muerte de al menos 5 personas.

El alcalde de esa población, Darinko Dumbovic, confirmó que una de las personas fallecidas era una niña de 12 años.

El terremoto de magnitud 6,4 se produjo a 10 kilómetros de profundidad y se sintió también en la capital croata, Zagreb, y en otras zonas de Centroeuropa.

"Petrinja está en ruinas. Hay muertos, heridos y hay desaparecidos. No hay casa que no haya sido dañada. Las ambulancias no pueden llegar a todos los lugares. Es un caos" dijo Dumbovic.

El ejército croata participaba este martes en las labores de rescate.

Consecuencias

Tomislav Fabijanic, jefe del servicio de emergencias médicas en la ciudad de Sisak, cerca de Petrinja, aseguró que había muchos heridos en ambas localidades.

"Hay fracturas, hay conmociones cerebrales y algunos tuvieron que ser operados", indicó de acuerdo a la agencia Reuters.

Mientras, Eslovenia informó que una planta de energía nuclear del país que se encuentra a 100 kilómetros del epicentro fue cerrada como medida de precaución.

Reportes señalan que el sismo se sintió en Bosnia, Serbia e incluso Italia.

https://twitter.com/IFRC_Europe/status/1343889908809814018

El primer ministro del país, Andrej Plenkovicm se trasladó al lugar y anunció evacuaciones.

"El ejército está aquí para ayudar. Tendremos que mover a algunas personas de Petrinja porque no es seguro estar aquí", explicó.

https://www.youtube.com/watch?v=pVg29BThB0s