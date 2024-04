Cuál es la mejor manera de cepillarse los dientes (y por qué la mayoría lo hacemos mal)

¿Cuál es el mejor método de cepillarse los dientes?

La técnica Bass

Los pequeños, enérgicos pero suaves movimientos que Hirschfeld me describió cuidadosamente son sorpresivamente difíciles de emular. Como persona diestra, me siento como si estuviera escribiendo en cursiva con la mano izquierda. Para cuando termino de cubrir meticulosamente toda mi línea de las encías -arriba, abajo, adentro y afuera- reviso mi pequeño reloj de arena. Los dos minutos han pasado quién sabe hace cuánto, y ni siquiera he empezado con el hilo dental.

La técnica Stillman

La técnica Fones

¿Cuánto tiempo debes cepillar?

“De hecho, el tiempo óptimo del cepillo es altamente dependiente de cada situación individual”, señala Hischfeld. “Realmente no está definido, y no puede definirse, porque la situación dental y oral de cada persona es diferente .

¿Con qué frecuencia deberías cepillarte los dientes?

¿Es mejor cepillarte antes o después de comer?

“Sin bacterias ni comida no puedes desarrollar caries”, explica Hirschfeld. “Si retiras las bacterias al cepillarte bien antes del desayuno, en teoría no debería importar cuánta azúcar consumes. Si no hay bacterias para fermentarla, entonces está bien”. Pero remover 100% de la biocapa con una sola sesión de cepillado antes del desayuno no está garantizado, especialmente dados los cuestionables hábitos de cepillado de la mayoría.