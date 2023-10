Cuáles son los 3 tipos de dolor que sufrimos (y por qué uno de ellos es un misterio)

El dolor es algo que la humanidad ha tratado constantemente de definir... pero no es fácil .

Pero no todos los dolores son iguales.

1. El común

El dolor nociceptivo es el tipo de dolor que seguramente conoces, aunque quizás no sabías el nombre.

2. El nervioso

Se estima que afecta aproximadamente a una de cada 20 personas en el mundo occidental, según la Royal Society of Medicine británica.

"Ese tipo de dolor puede ser horrible porque no se siente normal", dijo Fitzgerald.

En otras ocasiones, Talkington, así como otros afectados, describen el dolor como si se estuvieran quemando, o una parte de su cuerpo estuviera congelada, o estuvieran recibiendo descargas eléctricas; en ocasiones, un ligero roce puede causar un dolor intenso mientras que en otras no se siente nada.

"A menudo esos dolores no son realmente una señal clara de curación, pues nada se está curando, solamente causan mucho, mucho sufrimiento".

Y, por ahora, no hay remedio, sólo alivio.

"Mucha gente está trabajando muy duro en ello, pero no se ha resuelto, lamentablemente, así que es una cuestión de tratar de hacerlos menos insoportables".

De estos dolores, se conoce la causa pero no se entiende el propósito .

3. El enigmático

En los dos tipos anteriores, el dolor no es una dolencia independiente sino la respuesta del cuerpo a otros acontecimientos: una señal de que algo anda mal.

Pero esa visión excluye a muchos pacientes , cuyo dolor no tiene un origen obvio.

"Hay gente que se despierta por la mañana y sienten que les duele todo, y que el dolor no está en un área particular. Y a menudo experimentan con lo que llaman 'niebla cerebral', la sensación de que no pueden pensar correctamente", contó Fitzgerald.