Cuán común es el sentido común (y a todas estas, qué es exactamente)

Ese don, no obstante, requería de un método que impidiera que la verdad y la mentira se convirtieran en objeto de meras opiniones.

Cuantificablemente raro

Y llegaron a la misma conclusión a la que había llegado Voltaire 260 años antes: el sentido común no es tan común (Dictionnaire philosophique portatif).

Sin embargo...

Quienes llevan años intentando que las máquinas aprendan a pensar como los humanos dan fe de que ese sentido no sólo existe, sino que es crucial y ubicuo .

Si tú lees que "Juan Pérez robó un banco y fue condenado a 30 años de cárcel", no necesitas que te expliquen que fue atrapado, arrestado, llevado a juicio y hallado culpable.

Pero las computadoras sí necesitan "explicaciones", pues no gozan de sentido común.

"Es la materia oscura" de la IA , le dijo Oren Etzioni, director ejecutivo del Instituto Allen de Inteligencia Artificial a Matthew Hutson de la revista New Yorker .

Un programa de reconocimiento de objetos y aprendizaje profundo puede "reconocer" la taza de café, pero no sabe tan bien como tú qué es, como señaló William Hasselberger en The New Atlantis.